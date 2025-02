Una guerra interna se vive al interior del Gobierno de Gustavo Petro. A través de un comunicado y con una fotografía que despierta varios interrogantes, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, compartió una imagen en la que se ve al jefe de Despacho de la Presidencia, Armando Benedetti, conversando con Xavier Vendrell, el polémico asesor catalán de Petro, en los pasillos de la Casa de Nariño.

Lo que más llama la atención es que, según la narración de Rodríguez, el hecho se presentó antes del consejo de ministros que fue televisado.

“Y retornando a la coyuntura actual quiero compartir la siguiente circunstancia: Pocas horas después del comentado y televisado gabinete de Gobierno (martes, 4 de febrero de 2025) y mientras le hacíamos antesala en palacio al presidente, que hablaba con un ministro, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, y este servidor, salimos a buscar un café y nos encontramos esta discreta escena. Adjunto a este comunicado la foto casual”, dijo Rodríguez.

El funcionario se volvió a referir a lo publicado por el portal Cambio sobre el supuesto ingreso de 500 millones de pesos en efectivo para la campaña de Petro de 2022 a través de Vendrell, que Rodríguez le habría denunciado al mandatario en su momento y que él pidió devolver.

Armando Benedetti, Diego Marín Buitrago y Augusto Rodríguez. | Foto: SEMANA

La denuncia surgió en el caótico consejo de ministros en el que Rodríguez acusó a Benedetti de haber tenido contacto con alias Papá Pitufo, conocido como el ‘zar del contrabando’. El jefe de despacho anunció acciones legales.

“Durante la transmisión en vivo del consejo de ministros del 4 de febrero, en mi intervención me referí a cómo la campaña presidencial del 2022 intentó ser ‘penetrada’ por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Al respecto, debo decir que mis palabras obedecen a hechos que me comentó el señor Xavier Vendrell en una reunión que tuvimos en el mes de marzo, 2022, en el Oma del Parkway en Bogotá“, aseguró Rodríguez en el comunicado.

A pesar del escándalo, hasta los últimos días Xavier Vendrell se seguía moviendo por los pasillos de la Casa de Nariño. | Foto: SEMANA

Rodríguez contó otros detalles, como que, por ejemplo, en la reunión que tuvo con Vendrell le expresó la instrucción de Petro de tener que devolver ese dinero.

“El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, afirmó el director de la UNP.

Sobre ese encuentro, el presidente Petro reconoció en las últimas horas que efectivamente Pitufo estaba allí, mientras que Benedetti y Vendrell lo acompañaban, pero negó reuniones privadas con el zar del contrabando.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España", aseguró Rodríguez.

El director de la UNP agregó que quien habría acompañado a Vendrell a un asado en una “mansión” en Guaymaral, a las afueras de Bogotá, para recibir los 500 millones de pesos, fue Néstor Daniel García Colorado, militante de la Alianza Verde, quien, según él, se “embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo”.

Asimismo, menciona al hacker español Ramón Devesa González, quien habría sido el que grabó el video en el que se ve a Vendrell entregando el dinero, como lo había solicitado Petro, pero para Rodríguez la pieza audiovisual no fue un material confiable.

“Yo le había pedido, con claridad, a Vendrell, que el video debería ser producto de una cámara escondida para que Papá Pitufo no se enterara de que se estaba construyendo esa evidencia. Era un proceso algo minucioso. Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella”, contó el director de la UNP.

El presidente Gustavo Petro defendió a capa y espada a Benedetti en el consejo de ministros. | Foto: Presidencia de la República

Rodríguez agregó que el hacker español era una persona que quería sacar provecho económico de la situación, ya que cuando le pidió el video a Vendrell, este le dijo que lo tenía Devesa. Cuando Rodríguez contactó al hacker, este le pidió dinero por la evidencia.

“Y, efectivamente, no me equivocaba; cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncié a esta exigencia”, afirmó.

El director de la UNP aclaró que nunca ha visto el video, pero que se enteró por otras dos personas de lo que allí se observa. Según quienes lo vieron, en él se ve a Papá Pitufo, a Vendrell y a otra persona “entrar a una estancia un poco oscura con un maletín que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero“.

Rodríguez duda de la legitimidad de Vendrell al entregar el dinero, como lo había solicitado Petro. Dice que le generó “inquietud” el viaje del asesor catalán a España para devolver el dinero a Papá Pitufo.