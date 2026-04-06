Las revelaciones sobre el encuentro que sostuvo el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus con el abogado Luis Felipe Ramírez, quien es el apoderado de Diego Marín Buitrago, el señalado zar del contrabando conocido con el alias de Papá Pitufo, despertaron cuestionamientos desde diferentes sectores políticos.

La candidata presidencial Paloma Valencia pidió que el jefe de Estado “ponga la cara” frente a todos los casos sobre presuntos vínculos con Papá Pitufo que se han conocido en su administración. La congresista recordó que el conocido ‘zar del contrabando’ donó 500 millones de pesos a la campaña presidencial del Pacto Histórico de 2022.

Sergio Fajardo cuestionó silencio de Iván Cepeda sobre reuniones del abogado de Papá Pitufo con Jorge Lemus: “Cómplice”

“Aquí hay que pedirle explicaciones al Gobierno. ¿Dónde está el supuesto video en el que se devuelven los 500 millones de pesos? ¿Dónde están las respuestas del presidente Petro sobre los vínculos de Papá Pitufo con gente de su Gobierno? Pedimos una investigación de la Fiscalía ad hoc", expresó.

El también aspirante a la Casa de Nariño, Sergio Fajardo, aseguró que el eje central de su campaña será la lucha contra la corrupción para “barrer” los casos en los que funcionarios se han estado enriqueciendo del Estado.

Paloma Valencia pide acompañamiento de la comunidad internacional a las elecciones: “Los grupos armados presionarán a los colombianos”

“Hoy sacamos la escoba para barrer la corrupción. Fíjese lo que pasa ahora en Colombia: Papá Pitufo. Nosotros hemos dicho antes que, como se llega al poder, así se gobierna. Ya vimos, por ejemplo, el caso de Benedetti”, expresó Fajardo.

Mientras Iván Cepeda guarda silencio sobre esos hechos, su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, pidió que se investiguen los presuntos vínculos de Papá Pitufo con funcionarios del Gobierno nacional.

José Manuel Restrepo lanza advertencia sobre las posibles ‘chuzadas’ a Abelardo de la Espriella

El hecho toma relevancia porque el señalado zar del contrabando aportó 500 millones de pesos a la campaña presidencial del Pacto Histórico de 2022, el mismo bloque político que ahora respalda la candidatura de Cepeda para la contienda de este 2026.

La candidata Claudia López aseguró que los encuentros del exdirector de la DNI con el abogado de Papá Pitufo se constituyen como “un abuso de poder” del Ejecutivo en el que se desdibujan las funciones que tiene la Presidencia de la República.

“Contemplé ir a España a ver a Papá Pitufo; Gustavo Petro autorizó, pero no se logró”: exdirector nacional de Inteligencia en diálogo con SEMANA

“Estamos en la misma historia que hemos visto antes con el (proceso) 8.000 y la parapolítica, y es que delincuentes financian y apoyan campañas de los candidatos presidenciales y luego los presidentes en ejercicio les devuelven el favor con encubrimiento e impunidad”, expresó López en diálogo con Noticias Caracol.

El periodista Ricardo Calderón reveló que el exdirector del DNI, Lemus, se encontró con el abogado de Papá Pitufo en un restaurante en Cartagena. La investigación sugiere que el exfuncionario se habría extralimitado en sus funciones como jefe de la agencia de inteligencia del Estado.

Además, el abogado del señalado zar del contrabando señala en los audios presentados por el periodista que se ha reunido con diferentes delegados del presidente Petro.