Papá Pitufo: Gustavo Petro confirma que sí hubo “contactos de inteligencia” y asegura que agentes “aprovecharon para pedir dinero”

El gobierno de Gustavo Petro se estremece con un nuevo escándalo. Una investigación publicada por Noticias Caracol dejó ver que, con el aval del primer mandatario, altos funcionarios del Gobierno se reunieron con el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y le hicieron ofrecimientos judiciales, algo que no está autorizado.

En una comunicación al noticiero, el Gobierno aceptó que esas reuniones sí existieron. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (3/3)



Noticias Caracol consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, quien aseguró que agentes de inteligencia le pidieron dinero a 'Papá pitufo'. También afirmó que cree que existió un pacto entre la Fiscalía y… pic.twitter.com/xkf0prZq1d — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

El primer mandatario señaló que en ese proceso se habían presentado irregularidades, pues “varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.

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El presidente entregó algunos detalles de la situación judicial de Marín: “La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante; sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró para el señor presidente que la Fiscalía solo quería perseguir al Gobierno, cuando el presidente Petro (persiguió) a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro”.

Los contactos secretos del Gobierno y alias ‘Pitufo’ (1/3)



En medio de uno de los mayores escándalos de este Gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro presidente, a comienzos de 2025 se llevaron a cabo dos reuniones a puerta… pic.twitter.com/aHP2C8HvjA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2026

Y luego concluyó: “El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y, más bien, aprovecharlo. Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.

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“Contemplé ir a España a ver a Papá Pitufo; Gustavo Petro autorizó, pero no se logró”

En dialogo con SEMANA, Jorge Lemus, el exdirector de la DNI que se reunió con Luis Felipe Ramírez, abogado de Papá Pitufo, dio su versión de los hechos. Aseguró que los encuentros fueron en el marco de sus funciones.

“Fueron institucionales. En mi oficina, en la Dirección Nacional de Inteligencia. Ocurrieron en febrero y marzo de 2025. Eso era lo que yo quería. Hay misión sobre eso. Los encuentros con el abogado fueron oficiales, no me puse con pendejadas. Hay que dejar claro que él fue quien nos buscó. Ellos (el abogado y Papá Pitufo) nos buscaron”, dijo. El abogado Luis Felipe Ramírez le dijo a Noticias Caracol que a ellos los había invitado a dialogar el Gobierno.

"Ellos (el abogado y Papá Pitufo) nos buscaron”, dijo Lemus a SEMANA Foto: SEMANA

“Él quería venirse para Colombia, entregarse, pero como yo le dije al abogado: con la única que puede negociar es con la Fiscalía, con nosotros no, no somos quien, ni la Presidencia, ni la DNI somos quien para negociar cualquier cosa que se vaya a dar. A nosotros nos interesa que cuente la verdad. Eso dije”, agregó Lemus. Luego, el funcionario narró que se pensó en que el fuera a España a verse con Marín, pero al final no se logró.

“Contemplé ir a España a ver a Papá Pitufo; Gustavo Petro autorizó, pero no se logró”: exdirector nacional de Inteligencia en diálogo con SEMANA

Esas reuniones fueron las que quedaron grabadas y las que publicó Noticias Caracol. En una de esas citas, el abogado Ramírez habla de que Diego Marín podría contar sobre todos los emisarios que han ido a buscarlo a Europa. “Qué le digo yo, Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este gobierno, se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’. Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no, porque hay muchas ahí que no me funcionan”, dice el abogado en el video revelado por Noticias Caracol.

El abogado deja claro que Papá Pitufo sabe mucho del círculo cercano del primer mandatario. “Hay situaciones que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”, le advierte en un momento de la conversación. En otro, le dice: “Yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”.