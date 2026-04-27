El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, hizo un contundente pronunciamiento en contra del presidente Gustavo Petro y su gestión frente a los hechos de violencia que se han producido en las últimas horas, especialmente en el suroccidente del país.

“El Gobierno Nacional ha decidido dar la espalda a la realidad. Mientras el departamento del Cauca se desangra bajo el fuego de las disidencias armadas y el terrorismo recupera terreno en todo el país, la respuesta oficial es la indiferencia, el silencio y la ausencia total de liderazgo”, criticó Gaviria.

El expresidente cuestionó que Petro esté más interesado en sostener conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, o celebrando su cumpleaños exaltando al M-19.

El expresidente César Gaviria cuestionó la idea de paz total. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“Es inaceptable que, mientras los colombianos cuentan muertos y heridos, el presidente Petro prefiere la comodidad de los despachos en Caracas para reunirse con el régimen de Delcy Rodríguez. Es una ofensa a las víctimas que la agenda diplomática de seguridad fronteriza tenga más peso que la masacre sistemática de nuestros ciudadanos en el territorio nacional. El Ejecutivo no solo está desconectado; está ausente, lo único que sabes del presidente es que estuvo celebrando su cumpleaños y del M-19″, dijo el exmandatario.

Uno de los pocos mensajes que envió el presidente en las últimas horas en medio de la escalada violenta tenía que ver con la celebración de su cumpleaños, que coincide con la del M-19.

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Por su parte, Gaviria volvió a cuestionar la idea de la paz total porque considera que se convirtió en una “rendición disfrazada”. “La mal llamada política de paz ha maniatado a la fuerza pública y ha entregado el control territorial a criminales como alias Calarcá, quienes se burlan del Estado en mesas de diálogo estériles mientras siguen asesinando y traficando. El terrorismo venció al Gobierno”, criticó el líder del Partido Liberal.

Para Gaviria, un gobierno que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos pierde la razón de existir, por lo que el expresidente pidió que Petro se refiera a estos hechos violentos.

“Queremos que el presidente se pronuncie, Colombia no va a permitir que se sacrifique la República en el altar de una ideología que premia al victimario y abandona a la víctima”, mencionó.

Gaviria criticó la falta de presencia del Estado en estos hechos. Foto: Presidencia

El pronunciamiento de Gaviria surgió luego de que en las últimas horas se hayan registrado ataques terroristas en los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca en el que se reportan 19 personas fallecidas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció en las últimas horas que se han logrado frustrar otros cuatro atentados terroristas que iba a ser cometidos en Cali.

“Lo que se necesita es que todo el país esté unido para acabar con estas economías ilegales, y esa es una de las cosas que, desde que entramos, le estamos diciendo al Gobierno, que tenemos que hacer sustitución de cultivos y que se deben hacer operaciones contra la minería ilegal”, aseguró la gobernadora.