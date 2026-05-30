Las movidas de los expresidentes que están metidos en la contienda del 31 de mayo

En esta campaña, varios expresidentes se han mantenido al margen de apoyar a algún candidato de cara a la primera vuelta presidencial, mientras que otros ya están jugados. El expresidente Iván Duque no dio nombres, pero se mostró en contra de Iván Cepeda y pidió la unión entre candidatos, especialmente de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Campaña sucia: denuncian mensajes falsos contra Abelardo de la Espriella, donde vinculan al expresidente Iván Duque

El expresidente Álvaro Uribe está respaldando a Valencia por ser de su partido. Juan Manuel Santos no ha dicho a quién apoyaría, así como Andrés Pastrana tampoco ha dado luces de a quién respaldaría, mientras que Ernesto Samper está jugado con Cepeda, y César Gaviria le dio el espaldarazo a Valencia con el logo del Partido Liberal.