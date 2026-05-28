Iván Duque alertó lo que está en juego en las elecciones: se disputan dos modelos de país, el de la continuidad o el de la seguridad

El expresidente Iván Duque se pronunció sobre la jornada electoral del próximo 31 de mayo y alertó lo que estaría en riesgo, según la decisión que tomen los colombianos.

Para Iván Duque, el país decidirá entre dos modelos contrarios: la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro, que criticó por la permisividad que ha tenido con el “terrorismo” y los grupos armados, o la seguridad, que sería la propuesta por otros candidatos.

Expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

El exmandatario cuestionó que el Gobierno actual ha duplicado el costo de la deuda, que ha aumentado el presupuesto de “manera irresponsable”, y que para el expresidente ha afectado el sector de la salud y la seguridad.

En cambio, considera que hay otra propuesta de modelo que ve la seguridad como una prioridad, una economía de mercado con sana competencia, que haya progreso con un Estado más liviano y ágil, y que impulse un sistema de salud más efectivo.

Duque cuestionó que, desde su perspectiva, Petro está incidiendo en política indebidamente. “A mí me preocupa que estamos viendo algo sin precedentes, estamos viendo una intervención en política descarada, arbitraria, por parte del presidente de la República, tratando de presionar al país entero para que los votantes elijan a un miembro de su partido”, cuestionó Duque.

Expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

El exmandatario indicó que eso no tendría antecedentes en el país.

Duque dijo que ha sido prudente en medio del panorama electoral y por eso no se refirió a su apoyaría a Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, pero pidió unión entre los candidatos para derrotar al continuismo que representa Iván Cepeda.

“Desde que dejé la Presidencia, dije que no iba a estar participando electoralmente, pero sí le hemos estado mostrando al país ideas y contrastes”, afirmó.

Y agregó: “El verdadero contendor es el continuismo de Petro. En los sectores que piensan similar no podemos caer en el narcicismo de las pequeñas cosas, las diferencias regocijan a ese sector que quiere perpetuarse en el poder; aquí no puede haber espacios para peleas o mezquindades, aquí hay una emulación democrática”, agregó el exmandatario.

Expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

Duque dijo que este domingo en las elecciones de primera vuelta podrían pasar dos cosas: que en la “oposición democrática” se gane en primera vuelta o que se vaya a segunda vuelta. Duque pidió que si se dan las elecciones del 21 de junio, debe haber “respaldos inmediatos” en los sectores que le hacen contrapeso al Gobierno.

El expresidente también alertó que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se habrían incrementado los hechos terroristas y se le habría dado más cabida a los grupos armados, por lo que alertó que esto se debe controlar con el nuevo mandatario que llegue a la Casa de Nariño.