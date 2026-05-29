La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que los coordinadores de Defensores de la Patria en Risaralda y Quindío fueron víctimas de intimidaciones por su ejercicio político.

Las amenazas consisten en el envío a las sedes de campaña de fotografías de ambos, en las que sus rostros están tachados con una letra ‘X’ de color negro. El hecho genera preocupación en el equipo de De la Espriella, pues dos de sus coordinadores en Meta fueron asesinados.

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“Como verdaderos patriotas tenemos la certeza de que las instituciones del Estado deben garantizar la integridad de todas las personas que se movilizan en pro de sus convicciones, quienes como patriotas y demócratas están convencidos de la urgencia de cambiar el rumbo de Colombia”, detalló el equipo del candidato en un comunicado.

La campaña le pidió al Gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación tomar medidas para evitar un desenlace como el que ocurrió con sus líderes del Meta.

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Los equipos de Defensores de la Patria de las regiones han recibido mensajes en los que desconocidos les dicen tener su información personal y conocer cuál es su lugar de residencia.

La campaña compartió uno de los textos que ha llegado a sus simpatizantes. En este se dice que “vemos que sigue estropeando el trabajo en los territorios. No vamos a permitir que siga en esas. Tenemos toda su información. Sabemos dónde vive y de quién se rodea. Ya estamos mamados de usted. O se disciplina o lo disciplinamos”.

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El movimiento Defensores de la Patria pidió garantías para sus integrantes y le solicitó a los organismos de control “actuar” para conocer a los autores de esas intimidaciones.