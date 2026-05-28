Paloma Valencia perdió el rumbo y se ahoga electoralmente peleando sola; Abelardo de la Espriella no le compra las ofensas

En su entrevista con SEMANA, desde Barranquilla, Abelardo de la Espriella aseguró que no buscará entrar en confrontación con Paloma Valencia. “Yo tengo todo el respeto y consideración con Paloma, porque meterse en esto no es nada fácil y ella, en este momento, es presa de las presiones y de la caída de su campaña, porque es evidente que la campaña se ha desinflado”, aseguró el candidato de Firmes por la Patria.

Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia: “Ella no tiene ninguna posibilidad, su campaña se desinfló”

En la recta final de la campaña presidencial, las distancias entre ambos candidatos de la derecha se han ampliado y hoy De la Espriella es quien, según todas las encuestas, tendría un lugar en la segunda vuelta.

La campaña de la candidata ha dado un timonazo. En los últimos días se conoció la llegada de un nuevo estratega, Danny Quirós. Paralelo a esa decisión, Valencia ha comenzado a atacar con ferocidad a de la Espriella.

Abelardo de la Espriella habla con Yesid Lancheros: “Paloma es presa de las presiones y la caída de su campaña”

“Vea, yo le diría a la base uribista que no se vaya a confundir. Yo sí soy Paloma la de siempre. Yo estuve aquí defendiéndonos de Petro. El doctor Abelardo estuvo en Florencia, entiendo que buscando setas y tomando ron”, le dijo a Blu Radio en una entrevista este jueves en la mañana.

“Es un señor que nunca ha trabajado en lo público… No tiene ni idea de salud, no tiene ni idea de qué ha pasado en las reformas… Esto no es para llegar a improvisar”, agregó.

“Mientras otros vivían en Italia defendiendo bandidos, como el testaferro de Maduro, yo he estado defendiendo a Colombia, enfrentando a Petro y denunciando la impunidad de las FARC”, agregó en otra entrevista en Piso 8.

En ese mismo programa agregó: “Abelardo se parece cada día más a Cepeda y a Petro: mucho show, fantasía y discursos vacíos. Colombia necesita otro camino: trabajo, honestidad y coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se es”.

La candidata también ha respondido en las últimas horas a los cuestionamientos por las personas de la política tradicional que han adherido a su campaña. “Todos hablan de ‘unidad’, pero cuando por fin aparece, la critican porque incluye a unos y a otros. Justamente de eso se trata: de sumar entre distintos. Este 31 de mayo, vota por la única campaña que entendió que construir país solo es posible en medio de la diferencia”.

El expresidente Álvaro Uribe lamentó este jueves el nivel al que llegó la campaña. “Me duele mucho que esta intensa campaña por la democracia de la patria, con una gran candidata como Paloma Valencia, termine en una guerra sucia de videos degradantes”, escribió en X.

Abelardo de la Espriella: “Las bases del Centro Democrático están aquí hace rato porque yo represento la verdadera doctrina uribista”

En su entrevista con SEMANA, De la Espriella se refirió en términos muy elogiosos al expresidente Uribe y aseguró que, en una eventual segunda vuelta, con él como candidato contra Iván Cepeda, veía imposible que el exmandatario le apostara al líder de izquierda. Como se sabe, Cepeda lleva años enfrentándolo judicialmente.

“Los votos no son de nadie, ni de Paloma, ni míos, ni del presidente Uribe. Los votos son del pueblo. La gente tiene que votar porque esta contienda es decisiva para el devenir de la nación”, dijo el candidato. Cuando el director de SEMANA le preguntó qué cree que pasaría en una segunda vuelta, aseguró: “Las bases del Centro Democrático están aquí hace rato porque yo represento la verdadera doctrina uribista”.