Miguel Uribe Londoño habla de Paloma Valencia: “Por respeto a Miguel, no quiero decir lo que él pensaba de ellas”

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, se volvió a referir al supuesto maltrato que sufrió su hijo, Miguel Uribe Turbay, cuando competía por el aval del Centro Democrático para aspirar a la Casa de Nariño.

En conversación con Blu Radio, Uribe Londoño citó episodios que habrían protagonizado Paloma Valencia y María Fernanda Cabal en medio de la correría interna de la colectividad de Álvaro Uribe.

El dolor de Miguel Uribe Londoño con Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por su hijo: “Lo atacaron, lo insultaron, lo maltrataron”

“Miguel murió atormentado. Por respeto a Miguel, no quiero decir lo que él expresaba de ellas, porque se les trató muy bien en público y siempre se les respetó”, manifestó el candidato.

A renglón seguido, él explicó que en abril de 2025 su hijo hizo un evento en Plaza Mayor, en Medellín, con la asistencia de 8.000 personas y que, para la época, aparentemente, sumaba el 80 % del respaldo del Centro Democrático. Eso les molestó a ellas.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Esas mujeres se molestaron mucho. Álvaro Uribe, en vez de defenderlo, se sometió a la presión de María Fernanda y Paloma. Escribió un trino muy desagradable diciéndole que había que hacer nueva política, que eso no se podía hacer”, recordó el candidato.

Uribe Londoño aseguró que las dos precandidatas, en su momento, presuntamente, tildaron a su hijo de mafioso y que estaba financiado por los paramilitares. Por todas esas razones, Miguel Uribe Turbay habría sufrido.

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“Miguel sufría mucho. Miguel era un hombre muy sensible. Un hombre honorable, decente, íntegro. Yo no voy a apoyar a Paloma Valencia porque a mí no se me olvida lo que dijeron. Yo no entiendo por qué hoy a María Claudia se le ha olvidado todo lo que Miguel sufrió con el tratamiento que le dio Paloma Valencia”, manifestó el candidato.

En un escenario de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de acuerdo con las palabras de Uribe Londoño, podría sumarse al proyecto del abogado, siempre y cuando se tengan en cuenta las banderas de su hijo y socialice una propuesta.