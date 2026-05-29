¿Quién es Abelardo de la Espriella? Historia y trayectoria del candidato

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero busca la Presidencia con el movimiento Defensores de la Patria, autodenominado como un “ejército pacífico” que nació en julio de 2024 para responder al aparente abuso de poder, la corrupción y el ataque a las instituciones en Colombia.

Nació el 31 de julio de 1978 en Bogotá, pero creció en Montería. Sus padres son el exmagistrado Abelardo Juris y María Eugenia Otero Aldana. Es el segundo de tres hermanos. Se casó con Ana Lucía Pineda y tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Es abogado y empresario. Estudió en el colegio La Salle de la capital de Córdoba, se formó en la Universidad Sergio Arboleda y se especializó en ciencias penales en la Universidad Externado de Colombia y en derecho administrativo en la Universidad del Rosario.

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A corta edad entendió que lo suyo eran los negocios. A los 11 años tuvo una tienda de barrio y a los 16 lideró un almacén de ropa. A los 24 fundó la firma De la Espriella Lawyers y se posicionó como uno de los litigantes más influyentes ante la opinión pública del país.

Hay tres casos que él destaca, no solo por los resultados en los tribunales, sino porque habrían impulsado cambios en la norma: el feminicidio de Rosa Elvira Cely, el ataque con ácido a Natalia Ponce de León y la lucha ambiental por la defensa del territorio en Matamoros frente a los intereses mineros.

“La dolorosa muerte de Rosa Elvira Cely impulsó la tipificación del feminicidio como delito autónomo. Con el caso de Natalia Ponce de León se promulgó la Ley 1773 de 2016, que endurece penas para ataques con agentes químicos. En Matamoros se fortaleció la defensa de los derechos colectivos y del medioambiente, sentando un precedente para limitar la minería en zonas protegidas”, resaltó su equipo de trabajo.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

De la Espriella también incursionó en la música y en 2021 lanzó el álbum De mi alma italiana, un proyecto personal donde interpretó clásicos de la música italiana y mostró su gusto por la ópera. De igual manera, incursionó en la actuación.

Los negocios siguen siendo lo suyo. Tiene una marca de ropa masculina, una línea de licor y un restaurante. A la par, mantiene un programa de becas para estudiantes de derecho en la Universidad Sergio Arboleda.

Si bien se ha desempeñado en el mundo de las leyes, anticipó en 2019 que aterrizaría en la política en caso de que existiera una amenaza de la izquierda. Así las cosas, postuló su nombre para ser candidato a la Presidencia en 2026 por medio del movimiento Defensores de la Patria.

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De la Espriella se alejó de las estructuras políticas tradicionales y optó por el respaldo de la ciudadanía sin intermediarios. Según las encuestas, hoy podría enfrentar en segunda vuelta a Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico que daría continuidad al proyecto de Gustavo Petro.

Son nueve principios y creencias los que ha establecido el abogado junto a su equipo de trabajo en el marco de esta campaña por la Casa de Nariño: “En Dios y los valores cristianos que nos guían; en el respeto a la Constitución y la ley como pilares de nuestra nación; en la seguridad y la autoridad legítima que protege al pueblo; en castigar al delincuente y cuidar al ciudadano honesto; en un gobierno pequeño, pero eficaz, que no ahogue nuestras libertades; en la libre empresa y el derecho de todos a salir adelante; en la familia como el corazón de nuestra sociedad; en una batalla sin tregua contra la corrupción y la impunidad; en educar a nuestros hijos con libertad, sin imposiciones ni ideologías forzadas”.