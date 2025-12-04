El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, presentó 4.869.407 firmas para avalar su candidatura a la Presidencia con las que, asegura, apostará por ganar las elecciones de 2026 en primera vuelta.

“Hablo con la voz de millones. Estas casi 5 millones de firmas no son papel ni tinta, sino un mandato popular irrevocable, la más alta expresión de la democracia directa, el pueblo ejerciendo su soberanía para decir: aquí manda el pueblo. Cada firma es una orden clara y contundente: vamos a la primera vuelta a ganar la Presidencia de la República”, sostuvo De la Espriella.

El abogado aseguró que su aspiración no es de ideologías ni de partidos, sino un asunto de “principios innegociables” como la familia, la propiedad privada, la seguridad, la justicia, la defensa de los niños y “fe en Dios y los valores cristianos”.

“Si hace cuatro años extraviamos el camino, hoy el pueblo soberano lo enmienda con la fuerza de su voluntad eligiendo al candidato que hizo verdadera comunión con el pueblo colombiano”, apuntó el precandidato.

De la Espriella cuenta con el aval del partido Salvación Nacional y el director de esa colectividad, Enrique Gómez Martínez, será su jefe de debate para la contienda presidencial en la que buscan sumar los votos de la derecha y de los opositores al presidente Gustavo Petro.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que quiere ganar en primera vuelta. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

“Esa es la unidad popular que hoy nos congrega, una unión que trasciende colores políticos, regiones y clases sociales, una unidad que nace del amor a Colombia y del rechazo rotundo a quienes la han querido destruir”, comentó.

El precandidato agradeció a sus seguidores, a quienes llama “defensores de la patria”, quienes se encargaron de recoger firmas por todo el país que avalaran su aspiración. “Ustedes hicieron posible este milagro ciudadano”, les dijo.

De la Espriella invitó a las personas que firmaron a su favor a vincularse a su campaña política para que cada una de esas firmas se convierta en 5 apoyos más en las urnas para primera vuelta de las elecciones presidenciales.