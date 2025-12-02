Suscribirse

Abelardo de la Espriella desmiente a Miguel Uribe Londoño y ratifica: “Manifestó su deseo de renunciar a su candidatura para adherir a mi campaña”

El exprecandidato presidencial aseguró en una rueda de prensa que en ningún momento ofertó adherirse a la aspiración del abogado.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 10:50 p. m.
Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño.
Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Semana

El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, se ratificó en su versión sobre la conversación con Miguel Uribe Londoño, en la que le habría ofrecido al padre de Miguel Uribe Turbay adherirse a su aspiración.

De la Espriella confirmó que sostuvo una reunión con Uribe Londoño en la que, asegura, este último le manifestó su deseo de renunciar a la aspiración dentro del Centro Democrático. En contraste, Miguel Uribe Londoño sostiene que en ningún momento puso esa propuesta sobre la mesa.

“En esa reunión, el Dr. Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial que en su momento le hice”, escribió De la Espriella en un comunicado.

Contexto: Miguel Uribe Londoño lanzó ‘varillazo’ a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín: “No llegan ni al 1% en las encuestas”

El único punto en el que coinciden esas dos figuras políticas es en que el encuentro fue real y se llevó a cabo en Barranquilla. Incluso, en su rueda de prensa, Uribe Londoño puntualizó que ha hablado con diferentes precandidatos para buscar la “unidad” por Colombia.

“Yo le manifesté que los tiempos y los momentos son otros, que ahora él es un precandidato de un partido amigo y que, sobre el tema de la Vicepresidencia, no es momento de hablar porque las circunstancias son hoy otras. También le dije que su renuncia al Centro Democrático se estaba dando por unos problemas internos de él con su partido y que yo recibiría gustoso su adhesión, siempre y cuando primero agotase su proceso personal y político con el Centro Democrático, porque yo no sería la piedra en el zapato y no me prestaría para interferir en asuntos propios de un partido político amigo”, aseguró De la Espriella en un comunicado.

Contexto: Miguel Uribe Londoño renuncia al Centro Democrático: “No puedo seguir siendo parte de esta organización”

La conversación entre Uribe Londoño y De La Espriella generó incomodidad en el Centro Democrático, que horas después de conocer la información sobre esa charla anunció la salida del padre de Uribe Turbay, quien había recogido sus banderas para el proceso electoral. Desde entonces, el expresidente Uribe no ha conversado por Uribe Londoño.

Esos sucesos se dieron durante el fin de semana y el abogado relata que el lunes primero de diciembre Uribe Londoño habría insistido en el tema. “Actuando en consecuencia, llamé al presidente Uribe y le informé, como era mi deber, sobre los deseos del Dr. Uribe Londoño; no de otra manera podría yo proceder, sabedor de que el Centro Democrático está en un proceso interno para escoger su candidato y, por ende, mi nombre no podría estar inmerso en la intervención de un asunto de exclusiva competencia del partido Centro Democrático, sin ser leal en el juego que se desarrolla”, puntualizó.

Contexto: “No renuncio, ni me renuncian”: Miguel Uribe Londoño responde al Centro Democrático

De la Espriella afirmó que sigue abierto a hacer alianzas, aclarando que un diálogo de esa naturaleza con el Centro Democrático exigía comunicarle lo sucedido al expresidente Uribe.

