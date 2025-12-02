Miguel Uribe Londoño lanzó ‘varillazo’ a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín: “No llegan ni al 1% en las encuestas”

Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, habló por primera vez luego de la decisión del Centro Democrático, su hasta ahora partido político, de ponerle fin a su candidatura presidencial.

Lo hizo en la tarde de este martes, 2 de diciembre, en una conferencia de prensa donde renunció a su militancia en el partido, pese a que fue uno de sus fundadores, y aprovechó para lanzar varias pullas a las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, entre quienes se escogerá la candidata única de la colectividad tras su salida.

Miguel Uribe Londoño y la encuesta del Centro Democrático donde no aparece su nombre. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

“No soy pelión, no soy pendenciero, soy un hombre tranquilo y más a la edad mía”, se describió Uribe Londoño, quien insistió en que durante los tres meses que duró su precandidatura no tuvo ningún conflicto.

Sin embargo, se detuvo en el procedimiento que el Centro Democrático implementó para escoger al candidato único.

“Todo lo que pedí fue que se hiciera a través de encuestas con intención de voto. Ojalá tres encuestadoras nacionales. Como a partir de este momento estoy por fuera del Centro Democrático, puedo hablar del tema porque he sido muy cuidadoso en no hacer una discusión pública, porque nos comprometimos a hacerlo en privado”, dijo.

Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

“Las diferencias siempre las he conversado con el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo. No sé por qué a las precandidatas no les gustan las encuestadoras colombianas. No les dan confianza. Algo así que yo podría interpretar como que las encuestadoras colombianas hacen trampa. No creo que eso sea legítimo; uno no debe pensar de esa manera cuando hay empresas tan serias en el país”, afirmó.

Y siguió: “Me pregunto: esas tres precandidatas a la presidencia llevan 12 años en el Congreso de Colombia y en las encuestas, escasamente, llegan al uno 1 %. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Será verdad o mentira? Ya veremos”.

Miguel Uribe Londoño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Uribe Londoño recordó que le pidió al partido que la escogencia del candidato único a la Presidencia la realizaran las encuestadoras colombianas. “Y si fueran internacionales, bien, pero que se midiera la intención de voto, no la actividad digital, que fueran presenciales, auditables, que se pudiera publicar su resultado y se cumpliera la ley”.

A su juicio, solo le pidió “transparencia” al Centro Democrático.

“Nunca tuve una encuestadora de bolsillo al lado mío, como alguna otra precandidata”, expresó.

Uribe Londoño dijo que si sus exigencias las interpretaron mal, lo sentía mucho. “Ya estoy por fuera, lo siento mucho, ya se acabó, no tendrán más ese problema. Cumplo con mis principios, no se pueden negociar y a mí me gusta la legalidad”, remató.

De otro lado, el exprecandidato aceptó que dialogó el fin de semana pasado con Abelardo de la Espriella, se despidió de su casa política y le manifestó públicamente su respeto a Álvaro Uribe Vélez. “Espero que nos encontremos pronto. Colombia no nos perdonaría más errores”, afirmó.