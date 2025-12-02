Miguel Uribe Londoño renuncia al Centro Democrático: “No puedo seguir siendo parte de esta organización”

Miguel Uribe Londoño renunció a su militancia en el Centro Democrático, luego de que los dirigentes anunciaran el retiro de su candidatura presidencial bajo argumentos que, supuestamente, todavía desconoce.

En un sentido discurso, Uribe Londoño afirmó que la lucha de su hijo, Miguel Uribe Turbay, le costó la vida, y que por honrar su legado, hoy a él le han intentado clavar un puñal.

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”, dijo el político.

Sin mencionar nombres, sus críticas se dirigieron hacia las cabezas visibles del partido, las cuales optaron por apartarlo de la carrera por la Casa de Nariño y limitar la escogencia entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

“Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina, y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas”, detalló Uribe Londoño frente a los medios de comunicación.

Él contó que, frente a los episodios ocurridos este 1 de diciembre, donde el Centro Democrático emitió un comunicado expulsándolo de la competencia, pidió una rectificación de inmediata y que no le fue concedida, “el tiempo juzgará y ensañará quién estuvo del lado correcto de la historia”.

“Yo solo quiero citar a mi hijo Miguel: ‘En política, como en la vida, nunca se negocian los valores y los principios’. Hoy reafirmo que mis principios tampoco se negocian”, dijo Uribe Londoño.

Uribe Londoño reveló que continuará sirviendo “a la causa de la unidad nacional”, dedicando cada día de su vida a “derrotar la maldad y a reconstruir un país donde nuestros hijos puedan vivir sin miedo y en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”.

“Seguiré recorriendo el país, escuchando a quienes han sido olvidados, protegiendo el legado de mi hijo y llevando un mensaje inequívoco: Colombia debe unirse. Sin unión, quedamos a merced de quienes quieren consolidar un proyecto de destrucción institucional. Sin unión, la violencia seguirá avanzando”, manifestó el exprecandidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño. | Foto: Guillermo Torres / Semana