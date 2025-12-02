Nada que hacer: Miguel Uribe Londoño se quedó por fuera de la encuesta que adelanta el Centro Democrático para escoger candidato presidencial

No quedan dudas: tal como lo anunció el Centro Democrático, la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, llegó a su fin.

La decisión la tomó el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, fundador de la casa política, y aunque algunas personas cercanas a Uribe Londoño intentaron mediar en la tarde del lunes, 1.º de diciembre, buscando reversar la decisión, no lo consiguieron.

SEMANA estableció que la firma chilena Panel Ciudadano inició la consulta a 4.818 miembros del partido Centro Democrático con el propósito de escoger a los dos candidatos de esa casa política a la presidencia y el nombre de Miguel Uribe fue excluido.

Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

La encuesta está llegando a los teléfonos celulares de los militantes del uribismo vía WhatsApp y en ella se lee: “En caso de celebrarse una consulta interna para escoger al candidato del Centro Democrático, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”.

Relacionan los nombres de María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia. “Debe escoger una opción”, aclaró la firma encuestadora.

Aunque Miguel Uribe Londoño dijo este lunes —minutos después de que le notificaran que su candidatura no iba más— que el Centro Democrático debía retractarse, no ocurrió.

Uribe Londoño dijo que no fue consultado sobre el cuestionario. | Foto: Guillermo Torres/Colprensa/Montaje: SEMANA

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido”, dijo.

“He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”, añadió.

Miguel Uribe Londoño se quedó solo y no tiene partido político que le avale su aspiración presidencial.

La noticia no fue fácil para Álvaro Uribe, pero el economista y abogado se había convertido en un problema para el partido político. Incluso terminó implosionando a sus precandidatos.

Paola Holguín, Paloma Valencia, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Semana

La gota que rebosó la copa ocurrió este fin de semana, cuando el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella llamó a Álvaro Uribe y le informó que Miguel Uribe Londoño lo había llamado y le había anunciado que renunciaría a su aspiración para respaldar al abogado penalista.

A Uribe lo tomó por sorpresa la información de De la Espriella.

Al fin y al cabo, Uribe Londoño es candidato del Centro Democrático, y antes de informar sobre sus decisiones a personas ajenas al partido, debió hablar con él.

La información de De la Espriella sobre la posible renuncia de Uribe Londoño fue considerada como una nueva movida bajo la mesa del político de 72 años y le costó su candidatura presidencial.