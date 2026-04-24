En medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia en el suroccidente del país, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a través de sus redes sociales, responsabilizando directamente al presidente Gustavo Petro por la situación de violencia en el Valle del Cauca.

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A través de un trino publicado en su cuenta oficial, De la Espriella aseguró que la región atraviesa una grave crisis de seguridad y advirtió que los ataques registrados en las últimas horas reflejan un deterioro progresivo. “El Valle del Cauca está bajo ataque. Esta mañana fue Cali; ahora me envían este acto terrorista en Palmira”, escribió.

El abogado no solo alertó los hechos, sino que también cuestionó directamente al mandatario. “Petro, ¿a qué juegas? ¿A aterrorizar a los vallecaucanos? ¿A declarar conmoción interior?”, señaló, en un mensaje cargado de críticas hacia el manejo del orden público por parte del Gobierno nacional.

En su pronunciamiento, De la Espriella fue más allá y responsabilizó al jefe de Estado por la situación de violencia. “Todo esto es tu culpa: entregaste al país y al suroccidente a los bandidos”, afirmó.

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Además, el candidato aprovechó el mensaje para reiterar su postura frente a la seguridad, insistiendo en la necesidad de una respuesta más contundente por parte del Estado. “Colombianos: el crimen se enfrenta con mano de hierro”, sostuvo.

Incluso, aseguró que, de llegar al poder, cambiaría la estrategia en materia de seguridad. “El 7 de agosto asumiré el gobierno y les prometo que volverán a tener un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para defender la Patria con las armas del Estado, bajo el amparo de la Constitución y la ley”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje de respaldo a los habitantes del Valle del Cauca, en medio de la tensión que se vive en la región. “Mi solidaridad y cariño con los vallecaucanos. ¡Resistan, que falta poco!”, concluyó.

Las declaraciones se conocen tras los hechos violentos en el suroccidente del país, especialmente en ciudades como Cali y Palmira, donde las autoridades mantienen operativos para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad.