¿En qué zonas de Bogotá lloverá hoy?: Pronóstico del clima para el 28 de abril

La variabilidad climática sigue siendo el factor predominante en la capital de la República. De acuerdo con el más reciente boletín meteorológico emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los habitantes de Bogotá deben prepararse para un día caracterizado por la inestabilidad en las condiciones atmosféricas.

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Tras un inicio de jornada marcado por la humedad, el comportamiento del tiempo en las próximas horas sugiere que el paraguas será un elemento indispensable para quienes transiten por las diversas localidades de la ciudad.

Durante la madrugada, se presentaron lloviznas y lluvias de carácter ligero que afectaron principalmente a los sectores del oriente y el sur de la capital.

Cielo nublado y lluvias marcarán el clima en Bogotá. Foto: Getty Images

Estas precipitaciones estuvieron acompañadas por un cielo mayormente cubierto, una condición que contribuyó a que la temperatura mínima se situara alrededor de los 12 °C. Esta sensación térmica de frío intenso fue el denominador común para los ciudadanos que iniciaron sus labores antes del amanecer.

En la mañana, la nubosidad se espera sea entre parcial y mayormente cubierta. Si bien el Ideam reportó un predominio de tiempo seco para la mayor parte del área metropolitana durante este periodo, no se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras en las zonas aledañas a los cerros orientales.

El informe técnico del instituto advierte sobre un cambio en la distribución de la humedad para la jornada de la tarde.

Según las proyecciones, durante la tarde se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, lo que incrementará significativamente la probabilidad de lluvias que podrían oscilar entre ligeras y moderadas.

En esta ocasión, el foco de la actividad meteorológica se desplazará hacia el occidente de la ciudad, afectando potencialmente la movilidad en importantes arterias viales.

A pesar de la alta nubosidad y la humedad, se estima que la temperatura máxima alcance los 19 °C aproximadamente.

No obstante, la persistencia de las nubes impedirá una radiación solar directa, ayudando asi a que el ambiente este fresco durante la jornada. Al llegar la noche, las condiciones de inestabilidad no cesarán del todo.

Las lluvias harán presencia en distintos puntos de la capital colombiana. Foto: Getty Images

El pronóstico señala que persistirán lluvias ligeras, esta vez concentradas en el centro de la capital, bajo un cielo que pasará a estar parcialmente nublado.

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Es importante tener en cuenta todo lo que se mencionó anteriormente para saber que tipo de elementos son necesarios para hacerle frente a la jornada, por ejemplo impermeable o sombrillas.

Aunque las condiciones metereológicas preveen una nubosidad alta, siempre es recomendable aplicarse bloqueador solar.