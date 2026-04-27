En medio de los trabajos de modernización y mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos en Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) ha venido adelantando intervenciones técnicas que requieren la suspensión temporal del suministro de agua en distintos sectores de la ciudad.

Nuevo avistamiento de oso de anteojos en La Calera: así puede cuidar al animal

La EAAB informó que habrá un corte de agua de gran magnitud que afectará a las localidades de Kennedy, Engativá y Usaquén. Según el reporte oficial, el suministro de agua se suspenderá desde las 2:00 de la tarde del miércoles 29 de abril del 2026 y durante 34 horas.

Esta suspensión está relacionada con la instalación de una válvula antisísmica de gran tamaño, una infraestructura clave para la protección del sistema de distribución de agua en caso de movimientos telúricos. La entidad explicó que este dispositivo permitirá evitar daños en las conducciones principales ante eventuales emergencias.

Estos trabajos forman parte de la actualización del sistema de protección ante eventos sísmicos en los túneles que transportan agua tratada en la Planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner. Foto: Alcaldía de Bogotá

La válvula, que tiene un diámetro de 1,5 metros, será instalada en el tanque de Santa Ana, ubicado en la localidad de Usaquén. Este punto es considerado uno de los centros más importantes para la distribución del agua que proviene del Sistema Chingaza, el principal abastecedor de la ciudad.

Estos serán los puntos afectados por el corte de agua

Localidad de Usaquén

Cerros Nororientales: Desde la Diagonal 108 a la calle 193 y entre carrera 7 y la carrera 5 Este.

Localidad de Kennedy

Desde la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y el canal río Fucha.

Desde Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la Avenida Ciudad de Villavicencio (calle 43 sur) y el canal río Fucha.

Localidad de Engativá

Entre calle 24 y el Humedal Juan Amarillo y entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y río Bogotá

Entre calle 26 y el canal Salitre y entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota.

Según el cronograma establecido, el servicio comenzará a restablecerse durante la madrugada y la mañana del viernes 1 de mayo, una vez concluyan las labores técnicas. Esto implica que los usuarios deberán prever el impacto de la suspensión durante más de un día completo.

Normalmente, la EAAB propone cortes entre 12 y 24 horas, pero este se extiende a 34. Foto: Acueducto de Bogotá - API

Adicionalmente, el corte no solo afectará a Bogotá, sino también a usuarios del municipio de Cota que reciben suministro a través de Aguas de la Sabana, lo que amplía el alcance de la medida.

Las autoridades han reiterado el llamado a hacer un uso racional del agua durante los días previos y posteriores al corte, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales, en medio de una intervención que impactará de manera significativa a miles de usuarios en la capital.