Varios sectores de Medellín no tendrán el servicio del agua en horarios establecidos durante este sábado y domingo 24 y 25 de abril. EPM, la entidad a cargo del suministro, detalló los horarios, los sectores y las razones de la suspensión del servicio.

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Las suspensiones, previstas entre el sábado 24 y el domingo 25 de abril, hacen parte de las labores periódicas que realiza la entidad para garantizar la calidad del agua potable y el correcto funcionamiento del sistema.

Barrios en donde habrá cortes de agua en Medellín este sábado 25 y domingo 26 de abril:

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador del Doce

Picachito

Picacho

En Bello: París

Los cortes de agua serán en la noche. Foto: Página oficial www.civitatis.com- API

Estos cortes hacen parte de una programación más amplia que se desarrolla durante la semana del 20 al 26 de abril en distintos sectores de la ciudad.

¿A qué hora se irá el agua en estos barrios?

Con el fin de no afectar la cotidianidad de los antioqueños, EPM programó la suspensión del servicio durante toda la noche.

Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada se suspenderá el servicio. Sin embargo, en algunos casos la interrupción se extiende por varias horas continuas e incluso durante la noche, dependiendo del tipo de intervención técnica.

¿Por qué se hacen estos cortes?

Según la empresa, estas suspensiones son necesarias para:

Realizar mantenimiento preventivo

Limpiar tanques de almacenamiento

Garantizar la calidad del agua

Evitar daños mayores en la infraestructura

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De hecho, EPM insiste en que estas intervenciones permiten asegurar un servicio continuo y seguro a largo plazo.

Ante estas interrupciones, las autoridades recomiendan a los usuarios:

Almacenar agua con anticipación

Usarla de forma racional durante el corte

Priorizar higiene y preparación de alimentos

Estar atentos a los canales oficiales

Además, la empresa puede disponer de carrotanques en sectores críticos en caso de ser necesario, especialmente en zonas con mayor afectación.

Los cortes no corresponden a una emergencia, sino a trabajos programados. Sin embargo, el impacto puede sentirse durante varias horas en los barrios afectados, por lo que la preparación de los ciudadanos será clave para evitar inconvenientes durante el fin de semana.

A lo largo de la semana, EPM ejecutó varias interrupciones programadas del servicio de agua en diferentes sectores de la ciudad, como parte de su plan de mantenimiento preventivo.