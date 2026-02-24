Empresas Públicas de Medellín, EPM, a cargo del servicio de agua de los hogares antioqueños, anunció los cortes programados del suministro entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo para los ciudadanos del Valle de Aburrá.

Esta suspensión del servicio se realiza por los mantenimientos de las redes de distribución. EPM anunció que algunas de estas interrupciones corresponden a la modernización de la red de acueducto y la intervención técnica que requieren algunos canales.

“Estas obras hacen parte de nuestros proyectos de inversión en infraestructura y son clave para que las personas tengan acceso al agua potable con la misma calidad y continuidad que ya disfrutan nuestros usuarios”, señaló EPM en un comunicado de prensa difundido.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este martes 24 de febrero

Medellín

Villa Hermosa

Manrique Oriental

El Raizal

Batallón Girardot

Santa Inés

La Salle

Versalles No. 1

San José

La Cima No. 2 S. E.

Las Granjas; Oriente

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador del Doce

Picachito

Picacho

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del miércoles.

Bello

París

A partir de las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del miércoles.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este miércoles 25 de febrero

Medellín

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador del Doce

Picachito

Picacho

Desde las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves.

Bello

París

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del jueves.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este jueves 26 de febrero

Medellín

El Triunfo (San Cristóbal)

El Progreso No. 2

Mirador del Doce

Picachito

Picacho

A partir de las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes.

Corregimiento San Antonio de Prado

Desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes.

Bello

París

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo

Para estos tres últimos días de la semana, la suspensión del servicio se realizará en los mismos sectores y horarios programados que el miércoles 25 de febrero. Se repetirá el ciclo en las noches de los barrios antioqueños.

EPM moderniza redes de acueducto con intervención de largo plazo en el Valle de Aburrá

Mientras que el servicio estará interrumpido, la EPM ofrecerá diferentes alternativas para que los ciudadanos atiendan las afectaciones ocasionadas por los cortes.

Más de 48 rutas de carrotanques para los sectores residenciales, 10 para la atención de los grandes clientes y 6 circuitos con atención por demanda. Además del contact center, que estará disponible para los Puestos de Mando Unificado instalados para la atención de solicitudes de la ciudadanía.