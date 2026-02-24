Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

La empresa a cargo del servicio vital de los ciudadanos programó alternativas mientras el servicio está suspendido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

24 de febrero de 2026, 10:41 a. m.
Cortes de agua en Medellín y Bello.
Cortes de agua en Medellín y Bello. Foto: Semana.

Empresas Públicas de Medellín, EPM, a cargo del servicio de agua de los hogares antioqueños, anunció los cortes programados del suministro entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo para los ciudadanos del Valle de Aburrá.

Confirman cortes de agua en Medellín, Bello y Antioquia para hoy, el jueves 19 y el viernes 20 de febrero: barrios y horarios

Esta suspensión del servicio se realiza por los mantenimientos de las redes de distribución. EPM anunció que algunas de estas interrupciones corresponden a la modernización de la red de acueducto y la intervención técnica que requieren algunos canales.

Racionamiento de agua en Bogotá
El servicio será suspendido en los hogares antioqueños. Foto: Johan Toro

“Estas obras hacen parte de nuestros proyectos de inversión en infraestructura y son clave para que las personas tengan acceso al agua potable con la misma calidad y continuidad que ya disfrutan nuestros usuarios”, señaló EPM en un comunicado de prensa difundido.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este martes 24 de febrero

Medellín

Medellín

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Medellín

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

Medellín

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Medellín

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Medellín

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

Medellín

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

  • Villa Hermosa
  • Manrique Oriental
  • El Raizal
  • Batallón Girardot
  • Santa Inés
  • La Salle
  • Versalles No. 1
  • San José
  • La Cima No. 2 S. E.
  • Las Granjas; Oriente
  • El Triunfo (San Cristóbal)
  • El Progreso No. 2
  • Mirador del Doce
  • Picachito
  • Picacho

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del miércoles.

Bello

  • París

A partir de las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del miércoles.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este miércoles 25 de febrero

Medellín

  • El Triunfo (San Cristóbal)
  • El Progreso No. 2
  • Mirador del Doce
  • Picachito
  • Picacho

Desde las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del jueves.

Bello

  • París

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del jueves.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua este jueves 26 de febrero

Medellín

  • El Triunfo (San Cristóbal)
  • El Progreso No. 2
  • Mirador del Doce
  • Picachito
  • Picacho

A partir de las 10 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes.

  • Corregimiento San Antonio de Prado

Desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes.

Bello

  • París

Entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m. del viernes.

Horarios y barrios de Medellín y Bello sin agua entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo

Para estos tres últimos días de la semana, la suspensión del servicio se realizará en los mismos sectores y horarios programados que el miércoles 25 de febrero. Se repetirá el ciclo en las noches de los barrios antioqueños.

EPM moderniza redes de acueducto con intervención de largo plazo en el Valle de Aburrá

Mientras que el servicio estará interrumpido, la EPM ofrecerá diferentes alternativas para que los ciudadanos atiendan las afectaciones ocasionadas por los cortes.

Más de 48 rutas de carrotanques para los sectores residenciales, 10 para la atención de los grandes clientes y 6 circuitos con atención por demanda. Además del contact center, que estará disponible para los Puestos de Mando Unificado instalados para la atención de solicitudes de la ciudadanía.

Más de Medellín

Obras del Metro de la 80 avanzan en el corredor occidental de Medellín, donde se proyectan nuevas centralidades urbanas y espacio público renovado.

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Disidentes de las Farc.

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Luisa Fernanda Espinal Ramírez, psicóloga paisa que hizo un doctorado sobre el perreo, el baile del reguetón..

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Una niña de 14 años reclutada forzozamente por las disidencias de las FARC y otras tres personas se entregaron al Ejército en Ituango.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia.

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

La obra de 9,7 km ya puede recibir los equipos electromecánicos, pero su apertura podría retrasarse.

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Noticias Destacadas