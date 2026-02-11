Medellín

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

Los cortes durarán menos de 10 horas y afectarán varias regiones de Medellín durante la mañana y la tarde del jueves.

Cortes de agua en Medellín el jueves 12 de febrero.
Cortes de agua en Medellín el jueves 12 de febrero. Foto: Semana.

Algunos sectores de Medellín quedarán sin el servicio del agua el próximo jueves, 12 de febrero, por largas horas, por lo que se insta a las personas a estar atentas a las actualizaciones y planificar sus días para que la jornada normal no se vea afectada.

En el Municipio Sabaneta, en barrio San José, entre la calle 77 sur con carrera 34 a la carrera 35, se quedará sin servicio de agua a partir de las 8 de la mañana del jueves, y podrían volver unas cinco horas después, de acuerdo con la información publicada por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en su página web oficial.

EPM anuncia cortes de agua en Bello y Medellín
EPM anuncia cortes de agua en Medellín. Foto: EPM

En los sectores Distrito Medellín: El Triunfo (San Cristóbal); El Progreso No. 2; Mirador Del Doce; Picachito; Picacho. Municipio Bello: Paris; habrá cortes de agua desde las 10 de la noche y durarán unas seis horas.

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

En el Municipio El Retiro: Las Palmas; Carrizales; Pantanillo; Santa Catalina, el agua se irá a la 1:00 p. m., ocho horas después puede volver.

De acuerdo con los detalles de EPM, algunas de las interrupciones del servicio tienen la finalidad de cuidar la infraestructura, llevar a cabo modernizaciones, construir nuevas redes de servicio o atender emergencias.

Corte de agua
Los cortes de agua se presentan por menos del 10 horas en las regiones de Medellín. Foto: Getty Images

“Modernizar nuestra red de acueducto y ampliar la cobertura requiere intervenciones técnicas que, en algunos casos, implican interrumpir temporalmente el servicio“, explicó la EPM en el comunicado al respecto.

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

“Estas obras hacen parte de nuestros proyectos de inversión en infraestructura, y son clave para que las personas tengan acceso al agua potable con la misma calidad y continuidad que ya disfrutan nuestros usuarios“, agrega el informe.

El servicio será reestablecido hacia las 6:00 p.m.
El servicio se suspende por trabajos de mantenimiento o infraestructura. Foto: Getty Images

“Cada corte o interrupción se planifica con antelación, se informa a la comunidad y se realiza bajo estrictos estándares técnicos y normativos”, asegura la empresa. Algunos ejemplos de los trabajos que causan estos cortes son empalmes de nuevas redes de conducto, la puesta en marcha de nuevos tanques y bombeos, así como la reposición de redes antiguas.

“Cada semana, nuestro equipo técnico realiza múltiples maniobras para reparar daños, operar válvulas o ajustar el sistema de acueducto del Valle de Aburrá sin que notes cambios en tu servicio”, alardea EPM. Según la agencia pública, muchos de los trabajos se realizan en la madrugada para no afectar las actividades de las personas.

