La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP) mantiene su programación de cortes de agua durante esta semana como parte de operaciones de mantenimiento, empates de redes e instalación de equipos en varios sectores de la ciudad. Estos trabajos se extienden en el calendario de marzo, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema de distribución de agua potable en la capital colombiana.

La suspensión temporal del servicio en diversas zonas de la ciudad es una medida que gobiernos locales y la EAAB adoptan para prevenir fallas mayores en la infraestructura hídrica, mejorar la presión en la red y modernizar componentes esenciales del sistema. Las interrupciones pueden durar hasta 24 horas dependiendo del tipo de intervención, por lo general programadas con antelación y con recomendaciones para el almacenamiento de agua en tanques domiciliarios antes del corte.

Para este jueves 5 de marzo de 2026, la programación de cortes de agua correspondiente a la EAAB incluye los siguientes barrios y horarios:

Localidad de Chapinero : Barrio Cataluña. Corte programado desde las 10:00 a.m. con duración estimada de 24 horas por trabajos de empates de redes del acueducto.

: Barrio Cataluña. Corte programado desde las 10:00 a.m. con duración estimada de 24 horas por trabajos de empates de redes del acueducto. Localidad de Suba : Barrios Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos y Club Los Lagartos. El suministro estará suspendido desde las 8:00 a.m. por aproximadamente 24 horas a causa de la instalación de un macromedidor, un dispositivo que permite medir flujos de agua en grandes tramos de red.

: Barrios Rincón de Suba, San Cayetano, El Rincón, Ciudad Hunza, Los Naranjos y Club Los Lagartos. El suministro estará suspendido desde las 8:00 a.m. por aproximadamente 24 horas a causa de la instalación de un macromedidor, un dispositivo que permite medir flujos de agua en grandes tramos de red. Localidad de Usaquén : Barrio Santa Bárbara Central. El servicio será interrumpido desde las 8:00 a.m. por cerca de 24 horas en zonas afectadas por empates de redes de acueducto.

: Barrio Santa Bárbara Central. El servicio será interrumpido desde las 8:00 a.m. por cerca de 24 horas en zonas afectadas por empates de redes de acueducto. Localidad de Kennedy: Barrios Tocarema, Palenque y Pastranita. La EAAB informó cortes en tramos específicos entre la Avenida Primera de Mayo y la Carrera 78, desde la Calle 41 Sur hasta la Calle 54 Sur, con suspensión desde la mañana hasta por 24 horas.

Estas acciones forman parte de un cronograma más amplio que se ha venido dando durante los primeros días de marzo, y que implica la coordinación entre equipos técnicos de la EAAB y la comunidad para minimizar las molestias causadas por las interrupciones temporales del agua.

La entidad recomienda que los usuarios llenen tanques y recipientes de reserva antes de las horas señaladas, consuman el agua almacenada dentro de las 24 horas siguientes y la administren racionalmente durante la falta del servicio. En casos de necesidades especiales, tales como centros de salud o lugares con alta concentración de personas, también se habilitan solicitudes de servicio de carro­tanques a través de la línea de atención de la EAAB.