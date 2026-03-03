Cada semana, en Bogotá se llevan a cabo arreglos o mantenimientos de las redes de agua potable con la finalidad de mejorar el servicio, por lo que la Alcaldía distrital anuncia los sectores afectados y los horarios donde los residentes no contarán con el servicio, con la finalidad de que programen sus actividades sin mayores percances.
Así las cosas, para el miércoles 4 de marzo, estas son las localidades que no tendrán agua:
Suba: los barrios Potosí y Niza Sur, que comprenden desde la transversal 60 a la carrera 72, entre la diagonal 115 A y la calle 127, no tendrán el servicio a partir de las 8 de la mañana y puede volver hasta 24 horas después.
En la localidad de Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector, que van desde la carrera 8 A a la carrera 15, entre la calle 88 y la calle 100, no tendrán agua desde las 8 de la mañana y puede volver a la misma hora el día siguiente.
En Kennedy: Los residentes de Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente y Visión de Occidente no contarán con el servicio de agua a partir de las 10 de la mañana, y este puede volver 24 horas después.
En la localidad de Antonio Nariño, los barrios afectados son Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. Allí se suspenderá el agua desde las 6 de la tarde, y puede volver después de 24 horas.
Por último, los barrios de la localidad Usme: Gran Yomasa, La Andrea y La Cabaña verán interrumpido el servicio desde las 10 de la mañana, y puede restablecerse 24 horas después.
Recomendaciones para los cortes de agua en Bogotá
- De acuerdo con un informe de la Alcaldía, estos son los consejos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios afectados:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.