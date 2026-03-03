Cada semana, en Bogotá se llevan a cabo arreglos o mantenimientos de las redes de agua potable con la finalidad de mejorar el servicio, por lo que la Alcaldía distrital anuncia los sectores afectados y los horarios donde los residentes no contarán con el servicio, con la finalidad de que programen sus actividades sin mayores percances.

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Así las cosas, para el miércoles 4 de marzo, estas son las localidades que no tendrán agua:

Suba: los barrios Potosí y Niza Sur, que comprenden desde la transversal 60 a la carrera 72, entre la diagonal 115 A y la calle 127, no tendrán el servicio a partir de las 8 de la mañana y puede volver hasta 24 horas después.

En la localidad de Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector, que van desde la carrera 8 A a la carrera 15, entre la calle 88 y la calle 100, no tendrán agua desde las 8 de la mañana y puede volver a la misma hora el día siguiente.

La Alcaldía especificó los motivos de los cortes de agua. Foto: Getty Images / John Coletti

En Kennedy: Los residentes de Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente y Visión de Occidente no contarán con el servicio de agua a partir de las 10 de la mañana, y este puede volver 24 horas después.

En la localidad de Antonio Nariño, los barrios afectados son Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. Allí se suspenderá el agua desde las 6 de la tarde, y puede volver después de 24 horas.

Por último, los barrios de la localidad Usme: Gran Yomasa, La Andrea y La Cabaña verán interrumpido el servicio desde las 10 de la mañana, y puede restablecerse 24 horas después.

Varios barrios de Bogotá se quedarán sin el servicio de agua el miércoles. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Recomendaciones para los cortes de agua en Bogotá

De acuerdo con un informe de la Alcaldía, estos son los consejos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios afectados:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.