Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles 4 de marzo y qué hacer para mitigar el impacto

La administración distrital recomendó a las personas programar sus jornadas con los cortes de agua que durarán por lo menos un día.

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 3:52 p. m.
Por trabajos de mantenimiento y arreglos, no habrá agua en varios sectores de la ciudad este miércoles.
Por trabajos de mantenimiento y arreglos, no habrá agua en varios sectores de la ciudad este miércoles. Foto: Getty Images

Cada semana, en Bogotá se llevan a cabo arreglos o mantenimientos de las redes de agua potable con la finalidad de mejorar el servicio, por lo que la Alcaldía distrital anuncia los sectores afectados y los horarios donde los residentes no contarán con el servicio, con la finalidad de que programen sus actividades sin mayores percances.

Así las cosas, para el miércoles 4 de marzo, estas son las localidades que no tendrán agua:

Suba: los barrios Potosí y Niza Sur, que comprenden desde la transversal 60 a la carrera 72, entre la diagonal 115 A y la calle 127, no tendrán el servicio a partir de las 8 de la mañana y puede volver hasta 24 horas después.

En la localidad de Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector, que van desde la carrera 8 A a la carrera 15, entre la calle 88 y la calle 100, no tendrán agua desde las 8 de la mañana y puede volver a la misma hora el día siguiente.

Varios suministros se verán afectados por los cortes de agua.
La Alcaldía especificó los motivos de los cortes de agua. Foto: Getty Images / John Coletti

En Kennedy: Los residentes de Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente y Visión de Occidente no contarán con el servicio de agua a partir de las 10 de la mañana, y este puede volver 24 horas después.

En la localidad de Antonio Nariño, los barrios afectados son Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. Allí se suspenderá el agua desde las 6 de la tarde, y puede volver después de 24 horas.

Por último, los barrios de la localidad Usme: Gran Yomasa, La Andrea y La Cabaña verán interrumpido el servicio desde las 10 de la mañana, y puede restablecerse 24 horas después.

Las universidades públicas y privadas de Bogotá han sido blanco del ELN. Las autoridades están en máxima alerta por su influencia ideológica y reclutamiento de jóvenes.
Varios barrios de Bogotá se quedarán sin el servicio de agua el miércoles. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Recomendaciones para los cortes de agua en Bogotá

  • De acuerdo con un informe de la Alcaldía, estos son los consejos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios afectados:
  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

