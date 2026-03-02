Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado dieron a conocer los barrios de Bogotá que se verán impactados en la primera semana de marzo por los trabajos que se adelantan en algunas redes de agua potable de la ciudad.

Estos trabajos no obedecen a reportes de daños o mala calidad del servicio; son obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y, de tal forma, minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías. Todos los sectores impactados este martes y miércoles tendrán el servicio suspendido por 24 horas máximo.

Localidades, horarios y barrios sin agua este martes 3 de marzo en Bogotá

Barrios Unidos

Muequetá

La Esperanza

Desde las 9 a.m.

Chapinero

El Chicó

Chicó Norte

Chicó Norte II Sector

A partir de las 8 a.m.

Bosa

Centro

La Estación

Desde las 10 a.m.

Teusaquillo

Ortezal

A partir de las 10 a.m.

Usme

La Cabaña

Doña Liliana

Villa Diana

Los Soches

Juan José Rondon I

Los Arrayanes

Tocaimita Oriental

Pepinitos

Desde las 10 a.m.

Tunjuelito

Samoré

A partir de las 10 a.m.

Usaquén

Acacias

Usaquén

Barrancas Norte

Bella Suiza

Caobos Salazar

Cedritos

Cedro Narvaez

Cedro Salazar

Country Club

Contador

El Toberín

Estrella del Norte

La calleja

La Carolina

La Liberia

La Pradera Norte

Las Margaritas

Las Orquídeas

Lisboa

Los Cedros

Los Cedros Oriental

San Cristóbal Norte

Santa Barbara Central

Santa Bárbara Occidental

Santa Bárbara Oriental

Santa Teresa

Planes Parciales San Juan Bosco

Plan Parcial La Salle

Desde las 10 a.m.

Localidades, horarios y barrios sin agua este miércoles 4 de marzo en Bogotá

Suba

Potosí

Niza Sur

A partir de las 8 a.m.

Chapinero

El Chicó

Chicó Norte

Chicó Norte II Sector

Desde las 8 a.m.

Kennedy

Alsacia

El Vergel

Favidi

Industria La Fayette

Interindustrial

La Pampa

Monterrey

Santa Catalina

Vergel Occidental

Visión Colombia

Visión de Oriente

Visión de Occidente

Desde las 10 a.m.

Antonio Nariño

Policarpa

Sevilla

La Hortua

Ciudad Berna

Caracas.

Desde las 6 p.m.

Usme

Gran Yomasa

La Andrea

La Cabaña

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá advirtió que para el jueves y viernes en otros barrios y localidades de la ciudad se suspenderá el servicio. Para estas temporadas, la empresa hace estas advertencias: