Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado dieron a conocer los barrios de Bogotá que se verán impactados en la primera semana de marzo por los trabajos que se adelantan en algunas redes de agua potable de la ciudad.
Estos trabajos no obedecen a reportes de daños o mala calidad del servicio; son obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y, de tal forma, minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías. Todos los sectores impactados este martes y miércoles tendrán el servicio suspendido por 24 horas máximo.
Localidades, horarios y barrios sin agua este martes 3 de marzo en Bogotá
Barrios Unidos
- Muequetá
- La Esperanza
Desde las 9 a.m.
Chapinero
- El Chicó
- Chicó Norte
- Chicó Norte II Sector
A partir de las 8 a.m.
Bosa
- Centro
- La Estación
Desde las 10 a.m.
Teusaquillo
- Ortezal
A partir de las 10 a.m.
Usme
- La Cabaña
- Doña Liliana
- Villa Diana
- Los Soches
- Juan José Rondon I
- Los Arrayanes
- Tocaimita Oriental
- Pepinitos
Desde las 10 a.m.
Tunjuelito
- Samoré
A partir de las 10 a.m.
Usaquén
- Acacias
- Usaquén
- Barrancas Norte
- Bella Suiza
- Caobos Salazar
- Cedritos
- Cedro Narvaez
- Cedro Salazar
- Country Club
- Contador
- El Toberín
- Estrella del Norte
- La calleja
- La Carolina
- La Liberia
- La Pradera Norte
- Las Margaritas
- Las Orquídeas
- Lisboa
- Los Cedros
- Los Cedros Oriental
- San Cristóbal Norte
- Santa Barbara Central
- Santa Bárbara Occidental
- Santa Bárbara Oriental
- Santa Teresa
- Planes Parciales San Juan Bosco
- Plan Parcial La Salle
Desde las 10 a.m.
Localidades, horarios y barrios sin agua este miércoles 4 de marzo en Bogotá
Suba
- Potosí
- Niza Sur
A partir de las 8 a.m.
Chapinero
- El Chicó
- Chicó Norte
- Chicó Norte II Sector
Desde las 8 a.m.
Kennedy
- Alsacia
- El Vergel
- Favidi
- Industria La Fayette
- Interindustrial
- La Pampa
- Monterrey
- Santa Catalina
- Vergel Occidental
- Visión Colombia
- Visión de Oriente
- Visión de Occidente
Desde las 10 a.m.
Antonio Nariño
- Policarpa
- Sevilla
- La Hortua
- Ciudad Berna
- Caracas.
Desde las 6 p.m.
Usme
- Gran Yomasa
- La Andrea
- La Cabaña
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá advirtió que para el jueves y viernes en otros barrios y localidades de la ciudad se suspenderá el servicio. Para estas temporadas, la empresa hace estas advertencias:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
- Hacer uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.