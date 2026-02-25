Cortes de agua programados este jueves, 26 de febrero, en Bogotá: consulte la lista completa de zonas y los horarios

Cada semana, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa diversos trabajos en las redes de agua potable, como mantenimientos o reparaciones orientadas a mejorar el servicio a los ciudadanos, por lo que a diario hay sectores de Bogotá que enfrentan cortes de agua.

¿Se queda sin agua este miércoles 25 de febrero? Estos barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de hasta 24 horas desde la mañana

La Alcaldía publicó las zonas afectadas para el jueves 26 de febrero, con el fin de que las personas se programen y ajusten sus actividades ante las suspensiones del servicio. Así las cosas, estos son los barrios donde no habrá agua durante un par de horas:

En la localidad de Kennedy, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Provivienda Occidental, Asturias, Carimagua, Urb. Lucerna, Urb. Parques de Carimagua, Timiza, Urbanización Parques de Timiza, Cumbres de Timiza, Conjunto Residencial Los Cristales, Conjunto Residencial Alamedas de Timiza, Urbanización Parque Residencial Timiza, Conjunto Residencial Tonoli, Palenque y Pastrana no tendrán agua desde las 8 de la mañana y el servicio podría restablecerse hasta 24 horas después.

Los cortes se deben a trabajos de mantenimiento o arreglos en las redes de agua potable. Foto: Getty Images

En la misma localidad, de la avenida Primero de Mayo a la calle 45 sur, y entre la avenida Boyacá a la avenida Villavicencio, además de los barrios Nuevo Chile, surbana, Motorista, Villa Nora, Olarte, José Antonio Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia y Gran Colombiano, habrá suspensión del servicio a partir de las 10 de la mañana, hasta por cuatro horas.

En Teusaquillo, los barrios Ciudad Salitre suroriental y Ciudad Salitre Nororiental, no tendrán el servicio desde la 8:00 a. m., hasta por 24 horas.

En Bosa: Acapulco, El Remanso, Independencia, La Vega San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, El Remanso, San Bernardino, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa, Villa Emma y Zona El Descanso, habrá cortes a las 10 de la mañana. El agua puede volver un día después.

En la localidad de Usaquén, los residentes de Usaquén, Los Cedros Oriental, Cedro Salazar, El Contador y Los Cedros se quedarán sin agua desde las 10:00 a. m., el corte puede durar 24 horas. Los barrios La Carolina y Country Club se quedarán sin servicio desde las 8:00 a. m.

En la mayoría de los barrios el agua se suspenderá desde las 10 de la mañana. Foto: Getty Images

Por último, en la localidad de Ciudad Bolívar: en Juan José Rendón, San Francisco y Millan, habrá cortes de agua a partir de las 10 de la mañana, el servicio puede retornas al día siguiente a la misma hora.

Recomendaciones para los cortes de agua

La Alcaldía aconseja a las personas, en su página web, que:

Antes del corte de agua, llena el tanque de reserva de tu vivienda.

Si almacenas agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.

Haz uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.