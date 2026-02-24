La Alcaldía de Bogotá informa cada semana los cortes de agua que se llevarán a cabo alrededor de la ciudad y de Soacha para que las personas puedan programar sus jornadas sin mayores percances. La suspensión del servicio se debe a mantenimientos y arreglos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Cortes de agua en Bogotá este martes 24 de febrero: barrios en alerta por suspensión del servicio hasta por 24 horas

Para el miércoles 25 de febrero, estos son los sectores de Bogotá y de Soacha que no tendrán agua por algunas horas.

En Soacha: los barrios Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San Germán, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño, los cuales comprenden desde la calle 6 sur a la calle 13, y entre la carrera 5A este a la carrera 4, no tendrán agua a partir de 10 de la mañana, la cual puede volver hasta 24 horas después.

Se insta a las personas a planificar sus jornadas con los cortes de agua. Foto: Getty Images

En la localidad de Bosa, el barrio afectado es Bosa La Libertad, que va desde la calle 57 sur a la calle 59C sur, entre la carrera 87G y la carrera 87L, donde los residentes se quedarán sin agua desde las 10:00 a. m. hasta casi un día después.

Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana: barrios y localidades tendrán suspensión del servicio por mantenimiento y obras clave

En la localidad de Usme, los barrios que no tendrán agua son: Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal y Palermo Alto (de la calle 67 sur a la calle 67B sur, entre la carrera 2 este y la carrera 4 este). El servicio será suspendido desde las 10 de la mañana, y será restablecido cuatro horas después.

En esa misma localidad, los sectores Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano y El Refugio se quedarán sin agua a partir de las 9 de la mañana, y volverá 12 horas después.

En la mayoría de barrios, el agua se irá hasta por 24 horas. Foto: Getty Images

Por último, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el barrio Los Molinos enfrentará un día sin agua a partir de las 10 de la mañana del miércoles.

La Alcaldía asegura que los cortes del servicio se deben a “trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños”.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, sostiene la administración distrital en su página web.