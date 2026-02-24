La Alcaldía de Bogotá informa cada semana los cortes de agua que se llevarán a cabo alrededor de la ciudad y de Soacha para que las personas puedan programar sus jornadas sin mayores percances. La suspensión del servicio se debe a mantenimientos y arreglos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Para el miércoles 25 de febrero, estos son los sectores de Bogotá y de Soacha que no tendrán agua por algunas horas.
En Soacha: los barrios Múltiples Colmena, El Cipres, Rincón de San Alejo, El Altico, San Germán, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño, los cuales comprenden desde la calle 6 sur a la calle 13, y entre la carrera 5A este a la carrera 4, no tendrán agua a partir de 10 de la mañana, la cual puede volver hasta 24 horas después.
En la localidad de Bosa, el barrio afectado es Bosa La Libertad, que va desde la calle 57 sur a la calle 59C sur, entre la carrera 87G y la carrera 87L, donde los residentes se quedarán sin agua desde las 10:00 a. m. hasta casi un día después.
En la localidad de Usme, los barrios que no tendrán agua son: Alaska, San Juan de Usme, El Pedregal y Palermo Alto (de la calle 67 sur a la calle 67B sur, entre la carrera 2 este y la carrera 4 este). El servicio será suspendido desde las 10 de la mañana, y será restablecido cuatro horas después.
En esa misma localidad, los sectores Portal del Divino, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano y El Refugio se quedarán sin agua a partir de las 9 de la mañana, y volverá 12 horas después.
Por último, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el barrio Los Molinos enfrentará un día sin agua a partir de las 10 de la mañana del miércoles.
La Alcaldía asegura que los cortes del servicio se deben a “trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños”.
“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, sostiene la administración distrital en su página web.