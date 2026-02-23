Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este martes 24 de febrero: barrios en alerta por suspensión del servicio hasta por 24 horas

Los arreglos que se realizarán tienen la finalidad de mejorar el servicio para los bogotanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
23 de febrero de 2026, 5:20 p. m.
Estas son las zonas afectadas para este martes, 24 de febrero.
Estas son las zonas afectadas para este martes, 24 de febrero. Foto: Composición Semana | Getty

Como es usual, cada semana la Alcaldía de Bogotá anuncia los barrios en los que se suspenderá el servicio del agua por razones como mantenimiento, arreglos o reemplazo de herramientas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. La administración distrital recuerda las zonas afectadas y los horarios donde las personas no tendrán agua, para que estas programen sus jornadas sin percances.

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Así las cosas, para el próximo martes, 24 de febrero, estos son los sectores de Bogotá que no tendrán agua, por trabajos que llevará a cabo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad (EAAB), “en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños“, explica la Alcaldía.

Corte de agua.
La Alcaldía detalló los barios que no tendrán agua. Foto: Getty Images

En la localidad de Engativá, los barrios de París y Florencia no tendrán el servicio desde las 9 de la mañana, el cual puede volver hasta 24 hora después. Los lugares afectados abarcan desde la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 86 a la carrera 96.

En Puente Aranda: Los Ejidos y Gorgonzonla (de la avenida calle 6 a la calle 12, entre la carrera 38 a la transversal 42) no tendrán agua desde las 9 de la mañana, hasta por 24 horas.

Bogotá

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Bogotá

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

Bogotá

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Bogotá

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Bogotá

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

Bogotá

Aparece foto que muestra el taxi en el que supuestamente desapareció Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá

Bogotá

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Contenido en colaboración

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Los barrios Bosa Centro y Bosa La Estación, en la localidad de Bosa, verán suspendido el servicio a partir de las 10:00 a. m., y puede volver hasta 24 horas después.

Corte de agua
Se insta a las personas a planificar sus actividades con los cortes de agua. Foto: Getty Images

En Kennedy: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente y Visión de Occidente —desde la avenida carrera 86 a la avenida carrera 80, y entre la calle 16C a la calle 10F— no tendrán agua desde las 10 de la mañana. El servicio puede estar suspendido hasta por un día.

En la localidad de Suba: Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, los cuales comprenden la carrera 115 a la carrera 153A, y entre la calle 139 a la calle 153, tendrán el servicio suspendido a partir de las 10 de la mañana.

Cortes de agua
Las suspensiones durarán hasta 24 horas. Foto: Getty Images

En Usaquén los barrios afectados son: Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental - Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

Los anteriormente mencionados no tendrán agua desde las 10 a. m.

En Ciudad Bolívar: los residentes de Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I, tendrán que separar agua para enfrentar el corte desde las 10 de la mañana.

Más de Bogotá

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.

¿Le alcanza con el salario mínimo? Cuánto dinero necesita una persona para vivir en Bogotá en 2026

Este video es pieza clave en la investigación.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

La movilización de solidaridad por Miguel Uribe en Bogotá.

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Diana Ospina desapareció tras subirse a un taxi después de salir de una fiesta.

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

Este es el supuesto carro en el que se le perdió el rastro a la mujer.

Aparece foto que muestra el taxi en el que supuestamente desapareció Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá

6 años después, el Bronx. Se construirá la Alcaldía de los Martires y Bronx distrito creativo

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Avance de Transmilenio por este importante corredor vial en tiempo récord.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Noticias Destacadas