Como es usual, cada semana la Alcaldía de Bogotá anuncia los barrios en los que se suspenderá el servicio del agua por razones como mantenimiento, arreglos o reemplazo de herramientas para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. La administración distrital recuerda las zonas afectadas y los horarios donde las personas no tendrán agua, para que estas programen sus jornadas sin percances.

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Así las cosas, para el próximo martes, 24 de febrero, estos son los sectores de Bogotá que no tendrán agua, por trabajos que llevará a cabo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad (EAAB), “en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños“, explica la Alcaldía.

La Alcaldía detalló los barios que no tendrán agua. Foto: Getty Images

En la localidad de Engativá, los barrios de París y Florencia no tendrán el servicio desde las 9 de la mañana, el cual puede volver hasta 24 hora después. Los lugares afectados abarcan desde la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 86 a la carrera 96.

En Puente Aranda: Los Ejidos y Gorgonzonla (de la avenida calle 6 a la calle 12, entre la carrera 38 a la transversal 42) no tendrán agua desde las 9 de la mañana, hasta por 24 horas.

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Los barrios Bosa Centro y Bosa La Estación, en la localidad de Bosa, verán suspendido el servicio a partir de las 10:00 a. m., y puede volver hasta 24 horas después.

Se insta a las personas a planificar sus actividades con los cortes de agua. Foto: Getty Images

En Kennedy: Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente y Visión de Occidente —desde la avenida carrera 86 a la avenida carrera 80, y entre la calle 16C a la calle 10F— no tendrán agua desde las 10 de la mañana. El servicio puede estar suspendido hasta por un día.

En la localidad de Suba: Sabana Tibabuyes Norte, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental, los cuales comprenden la carrera 115 a la carrera 153A, y entre la calle 139 a la calle 153, tendrán el servicio suspendido a partir de las 10 de la mañana.

Las suspensiones durarán hasta 24 horas. Foto: Getty Images

En Usaquén los barrios afectados son: Horizontes Norte, La Esperanza, San Norte, Los Alpes II Sector, San Norte, Ginebra, Bellavista y Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Ciudadela Real, La Glorieta, Usaquén Casa Cristo Rey, Cerros de Santa Bárbara, Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental La Roca (Predio), Barrancas Oriental - Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

Los anteriormente mencionados no tendrán agua desde las 10 a. m.

En Ciudad Bolívar: los residentes de Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I, tendrán que separar agua para enfrentar el corte desde las 10 de la mañana.