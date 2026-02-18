Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Los cierres del servicio iniciaron el lunes 17 por mantenimiento; sin embargo, los barrios no son los mismos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

18 de febrero de 2026, 9:50 a. m.
Estas son las zonas afectadas para este jueves y viernes
Estas son las zonas afectadas para este jueves y viernes Foto: Composición Semana | Getty

La empresa de Acueducto de Bogotá lleva una semana de cortes y trabajos en el alcantarillado y el servicio de los bogotanos. Desde el 17 de febrero iniciaron estos cierres programados, en la mayoría de los casos por mantenimiento.

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

Las redes de agua potable de la capital de la República fueron puestas a disposición de la empresa estatal Acueducto para mejorar el suministro de la ciudad y los municipios aledaños. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá aseguran que estos trabajos buscan minimizar afectaciones y daños mayores en ocasiones futuras.

Localidades y barrios afectados el jueves 19 de febrero de 2026

Kennedy

  • Hipotecho occidental
  • Hipotecho Sur
  • La Igualdad

Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. El trabajo es por cierre a terceros.

  • Villa Alsacia
  • El Vergel
  • Bavaria
  • Castilla
  • Pio XII
  • Ciudad Techo
  • Las Dos Avenidas
  • Tintalá
  • Valladolid
  • Sabana Grande
  • El Chanco
  • La Magdalena
  • Zona Franca

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. debido a verificación macromedidor.

Bogotá

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Bogotá

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Bogotá

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Bogotá

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

Bogotá

Accidente en la vía Cajicá-Chía terminó con un tractocamión y una motocicleta en llamas. ¿Qué pasó?

Empresas

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Cali

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

Tunjuelito

  • Venecia
  • Fátima

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

  • Altamira
  • La Nueva Gloria
  • Santa Rita

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas debido a empates de las redes del acueducto.

Barrios Unidos

  • La Patria
  • Escuela Militar
  • Entrerríos
  • Jorge Eliécer Gaitán
  • 12 de Octubre
  • La Libertad
  • Simón Bolívar
  • Metrópolis
  • San Fernando
  • San Miguel
  • Popular Modelo
  • José Joaquín Vargas
  • El Rosario
  • Parque Distrital Salitre
  • Campín Occidental
  • Nicolás de Federmán
  • Pablo VI
  • Pablo VI Norte

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento correctivo.

Suba

  • San José de Bavaria

Desde las 10:00 a.m. debido a empates de la red del acueducto.

Sectores abastecidos por Tanque Quindío y Tanque Juan Rey

  • Desde la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este.
  • Desde la calle 46C Sur a la calle 89A Sur, entre la carrera 10 Este a la carrera 15 Este.

A partir de las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a mantenimiento correctivo.

Localidad y barrios afectados el viernes 20 de febrero de 2026

Usme

  • Aguas Claras
  • Aguas Claras Sur

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. por mantenimiento preventivo al tanque de Aguas Claras.

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, le sugiere a los ciudadanos llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que empiecen los cortes, hacer un uso racional del servicio priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Así mismo, la EAAB le proveerá carrotanques a clínicas, hospitales y centros en donde haya una alta concentración de público. Este servicio se puede solicitar en la línea telefónica 116.

Más de Bogotá

Crimen del universitario Cristian Esneider Martín Martín.

Papá de Cristian Martín dio detalle clave en la muerte del estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá: “Hay manos criminales”

Riña en Suba

Riña por una gorra en Bogotá dejó un herido y varios capturados: La Policía entregó detalles

Bloqueos en Transmilenio por asesinato de Agustín González.

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Líos Administradores

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Cristian Martín y su familia.

Se conoce extraño detalle de la forma en la que encontraron el cuerpo de Cristian Martín: hay pista clave

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este jueves 19 de febrero

El siniestro terminó con un incendio vehicular en plena vía.

Accidente en la vía Cajicá-Chía terminó con un tractocamión y una motocicleta en llamas. ¿Qué pasó?

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 18 de febrero: nubosidad, lluvias aisladas y temperaturas frescas

José Ismael Peña, quien fue designado como como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Noticias Destacadas