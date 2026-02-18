Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

La empresa de Acueducto de Bogotá lleva una semana de cortes y trabajos en el alcantarillado y el servicio de los bogotanos. Desde el 17 de febrero iniciaron estos cierres programados, en la mayoría de los casos por mantenimiento.
Las redes de agua potable de la capital de la República fueron puestas a disposición de la empresa estatal Acueducto para mejorar el suministro de la ciudad y los municipios aledaños. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá aseguran que estos trabajos buscan minimizar afectaciones y daños mayores en ocasiones futuras.
Localidades y barrios afectados el jueves 19 de febrero de 2026
Kennedy
- Hipotecho occidental
- Hipotecho Sur
- La Igualdad
Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. El trabajo es por cierre a terceros.
- Villa Alsacia
- El Vergel
- Bavaria
- Castilla
- Pio XII
- Ciudad Techo
- Las Dos Avenidas
- Tintalá
- Valladolid
- Sabana Grande
- El Chanco
- La Magdalena
- Zona Franca
Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. debido a verificación macromedidor.
Tunjuelito
- Venecia
- Fátima
Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento preventivo.
San Cristóbal
- Altamira
- La Nueva Gloria
- Santa Rita
Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas debido a empates de las redes del acueducto.
Barrios Unidos
- La Patria
- Escuela Militar
- Entrerríos
- Jorge Eliécer Gaitán
- 12 de Octubre
- La Libertad
- Simón Bolívar
- Metrópolis
- San Fernando
- San Miguel
- Popular Modelo
- José Joaquín Vargas
- El Rosario
- Parque Distrital Salitre
- Campín Occidental
- Nicolás de Federmán
- Pablo VI
- Pablo VI Norte
Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento correctivo.
Suba
- San José de Bavaria
Desde las 10:00 a.m. debido a empates de la red del acueducto.
Sectores abastecidos por Tanque Quindío y Tanque Juan Rey
- Desde la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este.
- Desde la calle 46C Sur a la calle 89A Sur, entre la carrera 10 Este a la carrera 15 Este.
A partir de las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a mantenimiento correctivo.
Localidad y barrios afectados el viernes 20 de febrero de 2026
Usme
- Aguas Claras
- Aguas Claras Sur
Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. por mantenimiento preventivo al tanque de Aguas Claras.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, le sugiere a los ciudadanos llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que empiecen los cortes, hacer un uso racional del servicio priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Así mismo, la EAAB le proveerá carrotanques a clínicas, hospitales y centros en donde haya una alta concentración de público. Este servicio se puede solicitar en la línea telefónica 116.