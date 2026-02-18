Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

La empresa de Acueducto de Bogotá lleva una semana de cortes y trabajos en el alcantarillado y el servicio de los bogotanos. Desde el 17 de febrero iniciaron estos cierres programados, en la mayoría de los casos por mantenimiento.

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

Las redes de agua potable de la capital de la República fueron puestas a disposición de la empresa estatal Acueducto para mejorar el suministro de la ciudad y los municipios aledaños. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá aseguran que estos trabajos buscan minimizar afectaciones y daños mayores en ocasiones futuras.

Localidades y barrios afectados el jueves 19 de febrero de 2026

Kennedy

Hipotecho occidental

Hipotecho Sur

La Igualdad

Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. El trabajo es por cierre a terceros.

Villa Alsacia

El Vergel

Bavaria

Castilla

Pio XII

Ciudad Techo

Las Dos Avenidas

Tintalá

Valladolid

Sabana Grande

El Chanco

La Magdalena

Zona Franca

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. debido a verificación macromedidor.

Tunjuelito

Venecia

Fátima

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

Altamira

La Nueva Gloria

Santa Rita

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas debido a empates de las redes del acueducto.

Barrios Unidos

La Patria

Escuela Militar

Entrerríos

Jorge Eliécer Gaitán

12 de Octubre

La Libertad

Simón Bolívar

Metrópolis

San Fernando

San Miguel

Popular Modelo

José Joaquín Vargas

El Rosario

Parque Distrital Salitre

Campín Occidental

Nicolás de Federmán

Pablo VI

Pablo VI Norte

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas por mantenimiento correctivo.

Suba

San José de Bavaria

Desde las 10:00 a.m. debido a empates de la red del acueducto.

Sectores abastecidos por Tanque Quindío y Tanque Juan Rey

Desde la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este.

Desde la calle 46C Sur a la calle 89A Sur, entre la carrera 10 Este a la carrera 15 Este.

A partir de las 10:00 a.m. hasta por 24 horas, debido a mantenimiento correctivo.

Localidad y barrios afectados el viernes 20 de febrero de 2026

Usme

Aguas Claras

Aguas Claras Sur

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. por mantenimiento preventivo al tanque de Aguas Claras.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, le sugiere a los ciudadanos llenar el tanque de reserva de su vivienda antes de que empiecen los cortes, hacer un uso racional del servicio priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Así mismo, la EAAB le proveerá carrotanques a clínicas, hospitales y centros en donde haya una alta concentración de público. Este servicio se puede solicitar en la línea telefónica 116.