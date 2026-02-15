Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana: barrios y localidades tendrán suspensión del servicio por mantenimiento y obras clave

En varios sectores de Bogotá y de Soacha se establecen horarios de cortes de agua, causa de arreglos o mantenimiento que se llevan a cabo en la ciudad para garantizar un mejor servicio para la ciudadanía. La Alcaldía distrital suele publicar en su página web los días y las horas en que algunas localidades o barrios se quedarán sin agua cada semana.

Así las cosas, este domingo, 15 de febrero, la administración de Bogotá estableció los horarios de los cortes para la semana desde el martes 17 al viernes 20 de febrero.

La suspensión del servicio, según la Alcaldía, se deben a “trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños“.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, se lee en el informe oficial que publicó la entidad este domingo.

Para el próximo martes 17 de febrero, en la localidad de Puente Aranda los barrios Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel, que comprenden desde la avenida calle 6 a la calle 12A Sur, entre la carrera 25 a la carrera 30, se quedarán sin agua a partir de las 9 de la mañana, y se espera que regrese a las 24 horas.

Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur, de la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur a la avenida calle 45A Sur, no tendrán el servicio desde las 10 de la mañana, y puede volver un día después.

El barrio Samoré, en la localidad Tunjuelito, no tendrá agua a partir de las 10:00 a. m., y el servicio se retomará unas 24 horas después.

En San Cristóbal: “La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza. De la calle 48 Sur a la diagonal 61A Sur, entre la carrera 16A Este a la carrera 14 Este", se irá el agua a las 10 de la mañana y puede volver a la misma hora del día siguiente.

Bosa Centro y Bosa La Estación, en la localidad Bosa. Entre a carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H, quitan el servicio desde la 10 de la mañana, también puede volver 24 horas después.

Las localidades de Usaquén: Escuela de Ingeniería Julio Garavito, se va el agua a las 7 a. m., en Suba: Lagos de Torca Occidental, Mirandela, Cantagallo, Britalia y Granada Norte, se va desde las 10 a. m.

El miércoles, 18 de febrero, barrios de Antonio Nariño no tendrán el servicio a partir de las 5 de la tarde. En algunas partes de Soacha quitan el agua desde las 10 de la mañana.

También en sectores de Kennedy, no habrá agua desde la 2:00 p. m. En lugares de Chapinero el servicio se suspenderá desde las 8 a. m.

Sectores de Barrios Unidos y de Usaquén no tendrán agua desde las 8:00 a. m.

El jueves 19 de febrero, Barrios de Kennedy, Tunjualito, San Cristobal, Barrios Unidos y Suba no tendrán agua desde las 10 de la mañana.

Por último, el viernes 20 de febrero, en Usme: los barrios Aguas Claras y Aguas Claras Sur, se quedarán sin el servicio a las 10 a. m.