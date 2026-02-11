Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

Durante toda la semana, varios sectores de Bogotá experimentaron largos cortes del servicio.

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 8:15 p. m.
Los cortes de agua son debido a mantenimientos o instalaciones del Acueducto.
Los cortes de agua son debido a mantenimientos o instalaciones del Acueducto. Foto: Getty Images

El jueves 12 de febrero varias zonas de Bogotá experimentarán cortes de agua que durarán hasta 24 horas, de acuerdo con la información de la administración distrital. Lo anterior con la finalidad de que las personas se programen para llevar a cabo sus actividades sin afectaciones.

Así las cosas, en la localidad de Puente Aranda, desde la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, y entre la calle 6 y la calle 13. Este sector se quedará sin el servicio de agua entre las 7 de la mañana y podría durar hasta 27 horas.

Cortes de agua
En algunas localidades, el corte de agua durará al menos un día. Foto: Getty Images

En la localidad de Kennedy, los barrios Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De las calles 3 a la 8, y entre la carrera 68 y la carrera 72, habrá cortes de agua desde las 8 de la mañana del jueves; este puede durar 1 día completo.

En esta misma localidad, los barrios Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal. De la carrera 80A a la carrera 97, entre la calle 6 y la calle 10, se quedarán sin agua a partir de las 10 de la mañana, con posibilidades de que vuelva a la misma hora el próximo viernes 13 de febrero.

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Corte de agua
Varios barrios al sur de la ciudad quedarán sin agua este jueves. Foto: Getty Images

La localidad de Usme también se verá afectada: Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme. De la calle 65 Sur a la calle 75 Sur, entre la avenida Boyacá a la carrera 7A. De la calle 132 Sur a la calle 139 Sur, entre la carrera 2 Este a la carrera 14K, el agua se irá desde las 2 de la tarde hasta por 10 horas.

Algunos bogotanos pagarán más barato el recibo del agua por este ajuste: revise si está en el listado

Y sectores como Chuniza, Charalá, El Virrey. De la calle 84A Sur a la diagonal 99 Sur, entre la carrera 13 a la carrera 5 Bis, también se quedarán sin el servicio a las 10 de la mañana, pero en estos lugares podría volver hasta un día después.

Cortes de agua
Se insta a las personas a recolectar agua antes del corte. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Ciudad Bolívar, los barrios Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Millán. De la carrera 18Z a la carrera 19D, entre la calle 66 Bis Sur a la diagonal 62 Sur, no tendrán agua desde las 10 de la mañana hasta por 24 horas.

En el municipio de Soacha, los sectores de Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. De la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 Este y la avenida carrera 4 (Autopista Sur), no podrán acceder al agua a partir de las 10:00 a. m.; el corte puede durar 24 horas.

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

