Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer los cortes de agua programados para la semana del 10 al 12 de febrero debido a mantenimientos.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable, por lo que para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal que puede durar hasta 24 horas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Martes 10 de febrero de 2026

Localidad de Kennedy

Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura. De la calle 6 a la avenida 1 de Mayo, entre la avenida carrera 68 a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Verificación macromedidor.

Localidad de Ciudad Bolívar

Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto. De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C a la carrera 78H. Desde las 10:00 a.m. hasta por 9 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Santa Fe y Mártires

La Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya, Quiroga. De la avenida calle 6 a la calle 36 Sur, entre la avenida Caracas a la avenida carrera 27. Desde las 9:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido a Cambio de válvula.

Cortes de agua que afectarán Bogotá. Foto: Getty Images

Localidad de Chapinero

Palermo. De la calle 45 a la calle 48, entre la carrera 15 a la carrera 20C. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cambio de hidrante.

Chapinero Alto. De la calle 45 a la calle 50, entre la carrera 3 a la carrera 6. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación. De la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial), Portal del Sur de TransMilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana. De la carrera 71B a la carrera 73D Bis B, entre la avenida calle 57R a la calle 53A Bis Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores. De la calle 56 Sur a la calle 60 Sur, entre la transversal 13C Este a la transversal 14C Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Yomasa, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur. De la carrera 11C Este a la carrera 15 Este, entre la calle 75B Sur a la calle 69 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

La Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o Güira. De la calle 41B Sur a la calle 47 Sur, entre la carrera 9 Este a la transversal 3D Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Lucero del Sur, La Alameda. De la transversal 17 a la carrera 17G, entre la diagonal 64A Bis Sur a la calle 69 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Occidental. De la carrera 15A a la carrera 45, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación de válvula.

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba Urbano. De la carrera 52 a la carrera 107, entre la calle 235 a la calle 240. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Miércoles 11 de febrero de 2026

Localidad de Engativá

Villas de Granada. De la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 110 a la carrera 114. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

María Paz. De la calle 2 a la calle 38C Sur, entre la carrera 79 a la carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II. De la calle 38 Sur a la calle 43 Sur, entre la carrera 89B a la carrera 110. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Acuarela, Andalucía Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación.

De la calle 65H Sur a la calle 52A Sur, entre la carrera 77G a la carrera 78.

De la calle 65F Sur a la calle 59 Sur, entre la carrera 78 a la carrera 79B.

De la carrera 79B a la avenida carrera 80, entre la calle 60 Sur a la calle 59 Sur.

De la carrera 79B a la carrera 79C, entre la calle 63 Sur a la calle 65B Sur.

Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Jueves 12 de febrero de 2026

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos. De la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre la avenida calle 6 a la avenida calle 13. Desde las 7:00 a.m. hasta por 27 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal. De la carrera 80A a la carrera 97, entre la calle 6 a la calle 10. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Localidad de Usme

Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme.De la calle 65 Sur a la calle 75 Sur, entre la avenida Boyacá a la carrera 7A.De la calle 132 Sur a la calle 139 Sur, entre la carrera 2 Este a la carrera 14K.Desde las 2:00 p.m. hasta por 10 horas. Debido a Cambio de caudalímetros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Millán. De la carrera 18Z a la carrera 19D, entre la calle 66 Bis Sur a la diagonal 62 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Chuniza, Charalá, El Virrey. De la calle 84A Sur a la diagonal 99 Sur, entre la carrera 13 a la carrera 5 Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 12 de febrero

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. De la calle 18 a la calle 30, entre la carrera 9 Este a la avenida carrera 4 (Autopista Sur). Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.