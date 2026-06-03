En los primeros tres días de la semana, la empresa de acueducto de Bogotá realizó trabajos de mantenimiento en más de 60 barrios de la ciudad para garantizar el suministro. Ahora, el turno es para otros sectores de la capital en donde sufrirán la suspensión programada del servicio.

Evite sorpresas: sectores de Bogotá y Soacha que se quedan sin agua esta semana

Barrios sin agua en Bogotá desde este jueves, 4 de junio de 2026

Localidad de Barrios Unidos

JJ Vargas.

Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a empates en redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Remanso Sur.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a cambio de válvula.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

San Luis.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a cambio de válvula.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella y Floresta Sur.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a cierre a terceros.

Casa Blanca, Pastrana y Roma.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a mantenimiento preventivo.

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Localidades de San Cristóbal y Santa Fe

Vitelma y La María.

Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a empates en redes de acueducto.

Localidad de Usaquén

Bella Suiza.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a instalación de válvula.

Localidad de Suba

Villa del Prado y San José de Bavaria.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a instalación de válvula.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo.

Desde las 2:00 p. m. hasta por 4 horas.

Debido a reparación acometida.

Localidad de Usme

La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas.

Debido a mantenimiento correctivo.

Es importante precisar que estos cortes de agua se deben a trabajos de mantenimiento y no implican la suspensión definitiva. Además, el Acueducto dispone de canales de atención y diferentes alternativas a través de sus redes sociales para que los ciudadanos que necesiten carrotanques los puedan suministrar inmediatamente.