Evite sorpresas: sectores de Bogotá y Soacha que se quedan sin agua esta semana

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una nueva programación de suspensiones temporales del servicio de agua en distintos sectores de la capital y del municipio de Soacha, como parte de trabajos de mantenimiento y adecuaciones en la red de distribución.

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De acuerdo con la entidad, las intervenciones se desarrollarán en el marco de las labores periódicas que adelanta el Acueducto para prevenir daños mayores en tuberías y garantizar el suministro en diferentes puntos de la ciudad. Las suspensiones tendrán duraciones variables, que irán desde cuatro hasta 24 horas, dependiendo del tipo de obra programada.

Cortes de agua esta semana. Foto: Alcaldía de Bogotá / Getty Images / API / Montaje: Semana

Cortes de agua miércoles 20 de mayo

Antonio Nariño: Policarpa (de la Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 y la Carrera 14) desde las 9:00 a.m. y por 24 horas. Corresponde a empates de redes de acueducto.

Bosa: en los barrios San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I, desde las 10:00 a.m. y por 24 horas. Se hará un mantenimiento correctivo.

Suba: Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, comenzando a las 8:00 a.m. y se dará por 24 horas. Se llevará a cabo la instalación de hidrante.

Tunjuelito: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú, a partir de las 10:00 a.m. y por 24 horas. Estarán haciendo empates de redes de acueducto.

Usaquén: Santa Bárbara Oriental, desde las 8:00 a.m., durante 24 horas, debido a una instalación de válvula.

Suba, Usaquén: Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria, Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca, Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella y Britalia Norte I. Comenzará a las 10:00 a. m.; en algunos sectores será de 4 horas y en otros de 24 horas.

Cortes de agua jueves 21 de mayo

Soacha: Julio Rincón (de la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 y la Calle 48C) comienza a las 10:00 a.m. y será por 24 horas.

Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad. Iniciará a las 8:00 a.m. y se dará por 24 horas.

Fontibón, Engativá: Puerta de Teja, con inicio a las 9:00 a.m. y extensión de 24 horas, debido a un mantenimiento preventivo.

Usaquén: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte, arrancando a las 8:00 a.m., con una duración de 24 horas.

San Cristóbal, Santa Fe: Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez. Empieza a las 9:00 a.m. y se prolongará durante 24 horas; se harán empates en redes de acueducto.

Suba: Tuna Baja, Villahermosa, Las Mercedes I, desde las 10:00 a.m. por la instalación de hidrante.

Suba, Usaquén: Gratamira, Ciudad Jardín Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadong, desde las 10:00 a.m. y con una corta duración, solo 4 horas.

Cortes de agua viernes 22 de mayo

Suba: Ciudad Jardín Norte, Iberia, desde la 1:00 p.m. y solamente por 4 horas, debido a la verificación de un macromedidor.

Trabajos técnicos en el sistema de acueducto obligarán a suspender temporalmente el suministro de agua en más de 50 barrios de la capital. Foto: Getty Images

La EAAB recomendó a los ciudadanos almacenar agua con anticipación, consumirla antes de 24 horas y priorizar actividades esenciales durante el tiempo que permanezca suspendido el servicio. Además, pidió hacer uso racional del recurso mientras avanzan las intervenciones programadas.