Carlos Fernando Galán encabezó importante operativo en Bogotá: motocicletas fueron inmovilizadas

Las acciones de control institucional orientadas a recuperar el espacio público peatonal y sancionar a los conductores que vulneran las zonas de tránsito exclusivo para los ciudadanos no dan tregua en Bogotá.

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En la mañana de este martes 19 de mayo de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lideró personalmente un nuevo y robusto operativo de movilidad y seguridad vial en el barrio Marsella.

La intervención se concentró sobre el corredor de la avenida Boyacá con avenida de Las Américas, reconocido por las autoridades viales como uno de los puntos con mayor flujo vehicular, congestión y tránsito de motociclistas en todo el suroccidente de la ciudad.

Alcalde Galán hizo presencia en el operativo. Foto: Red social X: @Bogota

El balance definitivo de la jornada dejó como resultado la inmovilización de 17 motocicletas cuyos propietarios infringían de manera directa las normas del Código Nacional de Tránsito al invadir deliberadamente el espacio público.

Estas conductas indebidas no solo entorpecen la libre circulación, sino que representan un peligro inminente y ponen en riesgo extremo la seguridad física de los peatones y de los ciclistas que transitan diariamente por este estratégico sector residencial y comercial de la capital colombiana.

Trabajo articulado y coordinado en la localidad de Kennedy

El despliegue operativo en las vías requirió la participación y el esfuerzo conjunto de diversas entidades del Distrito. Trabajaron de manera articulada los Agentes Civiles de Tránsito adscritos a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), uniformados de la Seccional de Policía de Tránsito de Bogotá, el alcalde local de Kennedy, Javier Pietro Tristancho, quien coordinó el acompañamiento administrativo de la jornada que contó con la presencia de Galán.

Esta intervención técnica e institucional se suma a una serie de controles recientes que la administración de Carlos Fernando Galán ha venido programando de forma estratégica en diferentes puntos de la geografía bogotana.

El alcalde @CarlosFGalan lideró un operativo de movilidad y control en el sector de Marsella, sobre la av. Boyacá con av. de Las Américas, junto a las autoridades de tránsito y seguridad, para recuperar el espacio público, verificar el cumplimiento de las normas y fortalecer la… pic.twitter.com/IqApg1hnpD — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 19, 2026

La iniciativa gubernamental responde directamente a las constantes y reiteradas denuncias ciudadanas de las comunidades de los barrios vecinos, quienes exigen orden y autoridad ante el irrespeto recurrente de las normas por parte de un sector de los conductores de moto.

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El alcalde Carlos Fernando Galán fue categórico al advertir a la ciudadanía que estos operativos sorpresa no corresponden a eventos aislados o temporales.

Es importante a la hora de conducir hacer uso de la cultura ciudadana para evitar la imposición de severas sanciones económicas y el proceso de inmovilización de los vehículos particulares en la ciudad.