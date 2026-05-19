Puente de Venecia alcanza el 87 % de ejecución: Alcaldía anuncia las fechas clave para su entrega

En el marco de la inspección a los principales proyectos de infraestructura vial de Bogotá, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, informó las actualizaciones de avance en la construcción del grupo 1 de la avenida 68.
El eje central de este tramo, el nuevo puente vehicular de Venecia, superó el 87 % de su ejecución y ya tiene definidos los plazos para su apertura gradual.
Cronograma de habilitación y avances de la obra
Las autoridades técnicas confirmaron el desarrollo de jornadas de pavimentación con mezcla asfáltica en las calzadas mixtas paralelas a la estructura, localizadas en el costado sur de la autopista Sur.
Estas labores buscan optimizar el flujo vehicular de los automotores que ingresan a la capital desde el municipio de Soacha con destino al centro de la ciudad.
El plan de contingencia y entregas de la administración contempla dos momentos definitivos:
- Julio de 2026: Apertura de los carriles mixtos paralelos como el primer alivio para la congestión vial del sector.
- Diciembre de 2026: Puesta en funcionamiento de la totalidad de la estructura del puente de Venecia.
De acuerdo con el director de la entidad, el proyecto presentaba un avance del 12 % al inicio de la actual administración en enero de 2024. Tras la aceleración de los frentes de trabajo, el indicador llegó al 87 %.
Balance técnico del Grupo 1 de la Avenida 68
La totalidad del tramo correspondiente al grupo 1 incrementó su desarrollo general, pasando de un 39,91 % en enero de 2024 a un 65,42 % con corte a mayo de 2026. Los componentes de este trayecto de 2,83 kilómetros de vía incluyen:
- Configuración vial: Cuatro carriles por sentido, distribuidos en tres mixtos, uno exclusivo para TransMilenio y dos adicionales en zonas de estaciones.
- Infraestructura peatonal y urbana: 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta.
- Estructuras complementarias: Un puente vehicular, tres pasos deprimidos peatonales enfocados en el ingreso a la estación de la avenida Primero de Mayo y tres estaciones del sistema de transporte masivo.
Operación del nuevo puente de Venecia
La intersección funcionará mediante tres ramales específicos diseñados para distribuir el tráfico sin generar entrecruzamientos críticos:
- Ramal izquierdo (Norte - Occidente): Dispondrá de un carril para el sistema TransMilenio y un carril mixto con diseño de sobreancho para permitir maniobras de adelantamiento sobre la estructura.
- Ramal derecho (Occidente - Norte): Estará configurado con un carril para vehículos particulares y un carril para el transporte masivo.
- Puente recto: Albergará dos carriles dedicados en su totalidad al tráfico mixto en sentido occidente-oriente, mientras que los buses articulados transitarán por el nivel inferior de la estructura.