Puente de Venecia alcanza el 87 % de ejecución: Alcaldía anuncia las fechas clave para su entrega

En el marco de la inspección a los principales proyectos de infraestructura vial de Bogotá, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, informó las actualizaciones de avance en la construcción del grupo 1 de la avenida 68.

Obras Avenida 68: cada vez más cerca de su entrega; esto es lo que falta hacia el norte de Bogotá

El eje central de este tramo, el nuevo puente vehicular de Venecia, superó el 87 % de su ejecución y ya tiene definidos los plazos para su apertura gradual.

Cronograma de habilitación y avances de la obra

Las autoridades técnicas confirmaron el desarrollo de jornadas de pavimentación con mezcla asfáltica en las calzadas mixtas paralelas a la estructura, localizadas en el costado sur de la autopista Sur.

Estas labores buscan optimizar el flujo vehicular de los automotores que ingresan a la capital desde el municipio de Soacha con destino al centro de la ciudad.

Puente de Venecia. Foto: Alcaldía de Bogotá API

El plan de contingencia y entregas de la administración contempla dos momentos definitivos:

Julio de 2026: Apertura de los carriles mixtos paralelos como el primer alivio para la congestión vial del sector.

Apertura de los carriles mixtos paralelos como el primer alivio para la congestión vial del sector. Diciembre de 2026: Puesta en funcionamiento de la totalidad de la estructura del puente de Venecia.

De acuerdo con el director de la entidad, el proyecto presentaba un avance del 12 % al inicio de la actual administración en enero de 2024. Tras la aceleración de los frentes de trabajo, el indicador llegó al 87 %.

Balance técnico del Grupo 1 de la Avenida 68

La totalidad del tramo correspondiente al grupo 1 incrementó su desarrollo general, pasando de un 39,91 % en enero de 2024 a un 65,42 % con corte a mayo de 2026. Los componentes de este trayecto de 2,83 kilómetros de vía incluyen:

Configuración vial: Cuatro carriles por sentido, distribuidos en tres mixtos, uno exclusivo para TransMilenio y dos adicionales en zonas de estaciones.

Cuatro carriles por sentido, distribuidos en tres mixtos, uno exclusivo para TransMilenio y dos adicionales en zonas de estaciones. Infraestructura peatonal y urbana: 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta.

63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta. Estructuras complementarias: Un puente vehicular, tres pasos deprimidos peatonales enfocados en el ingreso a la estación de la avenida Primero de Mayo y tres estaciones del sistema de transporte masivo.

Fecha definida para abrir el puente de Venecia: alcalde Galán hace anuncios que afectan la Autopista Sur

Operación del nuevo puente de Venecia

La intersección funcionará mediante tres ramales específicos diseñados para distribuir el tráfico sin generar entrecruzamientos críticos: