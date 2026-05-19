Uno de los proyectos que más genera ansiedad en la ciudadanía, por su importancia y sus demoras, es la troncal de TransMilenio de la avenida 68, considerada una de las obras más grandes de la década, debido a la integración del sistema de transporte público y su futura conexión con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó un nuevo balance sobre el estado de las obras en la avenida 68. A través de su cuenta oficial en X, la entidad destacó que el corredor alcanzó un avance general al que le falta menos de un 20 % para su entrega e hizo especial énfasis en las últimas etapas del trazado.

La troncal de la avenida 68 ya llegó al 80,73 % de ejecución general. La administración distrital explicó que el proyecto abarca más de 17 kilómetros y está dividido en nueve grupos constructivos que conectarán el sur, occidente y norte de Bogotá.

La avenida 68 debe quedar concluida hasta la 26 este 2026. Foto: IDU - API

A continuación estarán detallados los avances de las etapas ubicadas hacia el norte de la capital:

Grupo 7 (81.11 %) : avance de la estructura del puente bicipeatonal y la estación Floresta, aunque ambos están sin acabados.

: avance de la estructura del puente bicipeatonal y la estación Floresta, aunque ambos están sin acabados. Grupo 8 (64.21 %) : continúan las obras para el flujo vehicular en el sector de la calle 100 con avenida Suba, principalmente el deprimido y el puente mixto.

: continúan las obras para el flujo vehicular en el sector de la calle 100 con avenida Suba, principalmente el deprimido y el puente mixto. Grupo 9 (83.05 %): la estación de la avenida 19 está en su fase final y la de la avenida 11 se encuentra en acabados. Además, se ha hecho la siembra de árboles para darle color al espacio.

Dentro de los avances publicados por la entidad, se encuentra la realización de murales en las estructuras, con el fin de darle color y arte urbano a estas zonas. Adicionalmente, se dio la implementación de columnas verdes, es decir, estructuras con plantas, para darles vida.

Por otra parte, en el puente de la calle 26 se dio la implementación de un corredor mixto para peatones y ciclistas, delimitado por colores, y en puntos posteriores a esa zona ya se encuentra habilitado el espacio público para una movilidad segura y tranquila para la ciudadanía.

El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que la actual administración recibió la obra en enero de 2024 con apenas 42,57 % de avance, lo que significa que durante poco más de dos años se logró incrementar cerca de 40 puntos porcentuales en ejecución.

Uno de los avances más relevantes registrados durante mayo de 2026 fue precisamente la consolidación de varios grupos de obra que entrarían en operación parcial antes de terminar el año. El Distrito confirmó que cinco de los nueve grupos del corredor estarán habilitados durante 2026 para mejorar la movilidad en distintos sectores de la ciudad.