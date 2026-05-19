El edificio más icónico de Medellín será escenario de una prueba física extrema que mezcla resistencia, solidaridad y simbolismo urbano.

El Aeropuerto Internacional Palonegro activa el sistema biométrico Biomig para agilizar el control migratorio

La meta es permanecer un día completo subiendo y bajando el Coltejer

El edificio Coltejer ha sido durante más de cinco décadas mucho más que una estructura de concreto en el centro de Medellín.

Su silueta en forma de aguja se convirtió en una representación de la historia industrial antioqueña, del auge textil de la ciudad y de la capacidad de Medellín para reinventarse una y otra vez.

Ahora, ese mismo ícono arquitectónico será el escenario de un desafío físico y mental sin precedentes: el deportista extremo español Rubén López Escudero pretende subir y bajar sus escaleras durante 24 horas continuas.

Una prueba que mezcla resistencia humana, simbolismo urbano y propósito social.

La iniciativa plantea una meta que parece casi imposible. López Escudero espera recorrer de manera ininterrumpida los cerca de 750 escalones del edificio, repitiendo ascensos y descensos durante un día completo bajo la modalidad “nonstop”.

El reto comenzará al mediodía del 22 de mayo y concluirá al mediodía del 23 de mayo.

La intención no es únicamente deportiva: el objetivo central es recolectar al menos diez toneladas de alimentos para familias vulnerables de Medellín.

Rubén quiere subir y bajar el edificio Coltejer, de Medellín, por 24 horas seguidashttps://t.co/Fh3ql6Esow — El Colombiano (@elcolombiano) May 19, 2026

El reto extremo que convertirá al Coltejer en una prueba de resistencia humana

La magnitud física del reto resulta difícil de dimensionar hasta que se traducen los números.

Según las proyecciones entregadas por el propio deportista, completaría más de cincuenta ciclos de subida y bajada, acumulando alrededor de 75.000 escalones y más de 20.000 metros verticales recorridos.

Esa cifra supera ampliamente la altura del monte Everest si se toma únicamente como referencia de desnivel acumulado.

Aunque la comparación no implica las mismas condiciones de montaña, sí permite comprender el nivel de desgaste fisiológico que supone una prueba de esta naturaleza.

Lo que vuelve particularmente llamativa esta hazaña es el contexto donde ocurrirá.

El Coltejer no es un edificio cualquiera. Construido entre 1968 y 1972, alcanzó durante años el título del edificio más alto de Colombia y uno de los más altos de América Latina.

Su diseño, asociado popularmente con una aguja textil, terminó convirtiéndose en una marca visual inseparable de Medellín.

La historia del edificio está profundamente ligada al crecimiento industrial de Antioquia. La empresa textil Coltejer, fundada en 1907, fue uno de los motores económicos de la ciudad durante gran parte del siglo XX.

Cuando la compañía decidió levantar una nueva sede corporativa, buscó construir algo que representara modernidad, poder económico y visión de futuro.

El resultado fue una torre que transformó el paisaje urbano y que todavía hoy domina el centro de Medellín.

Medellín tendrá un centro cultural de talla mundial: así será el megacomplejo

Diversas investigaciones y reportajes históricos coinciden en que el edificio terminó adquiriendo un significado cultural que fue mucho más allá de su uso empresarial.

El Coltejer se convirtió en símbolo de identidad local, comparable a otros íconos urbanos internacionales cuya relevancia supera su función original.