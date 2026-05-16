Una citación para que resuelvan su estatus migratorio, que están recibiendo decenas de capos colombianos extraditados a Estados Unidos, y quienes ya recobraron su libertad y permanecen en ese país, los tiene sometidos al miedo.

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¿La razón? Los otrora narcos, contrario a lo que pregonaba el extinto capo Pablo Escobar, prefieren permanecer allá que regresar a Colombia, donde su seguridad está en riesgo por cuenta de las cuentas pendientes que dejaron con otros peligrosos delincuentes, o porque son considerados sapos que entregaron información clave sobre el negocio a las autoridades gringas para lograr rebajas importantes en sus condenas.

Javier Antonio Calle. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

SEMANA conoció que narcos como Javier Calle Serna, alias Comba, y Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, entre otros, se están moviendo de manera apresurada con sus abogados para tratar de hacerle el quite al irrestricto Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el popular ICE.

Ellos no quieren verse como Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, y Mauricio López Cardona, alias Yiyo, quienes comparecieron a la citación a una corte para resolver su estatus y terminaron recluidos en el South Florida Detention Facility, un temido centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz que está ubicado en Florida.

Guillermo Pérez. Foto: COLPRENSA

Desde allí se mueven a toda costa para que sus abogados en ese país y en Colombia logren frenar sus deportaciones, que podrían ser a su nación de origen o a un tercer país; es decir, podrían incluso caer en una prisión de alta seguridad en El Salvador si el Gobierno Trump lo decide. Lo que buscan, sin embargo, es quedarse en Estados Unidos, donde ya pagaron sus condenas, y donde creen que tienen más posibilidades de sobrevivir a sus antiguos enemigos del narcotráfico.

Pero también podrían sufrir un revés. El abogado Michell Pineda, que representa al exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, le aseguró a SEMANA que está la posibilidad de que sean enviados al sudeste asiático y a África.

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“Es la alternativa que la justicia americana les da a estas personas para que no sean asesinados en su país de origen, pero quién va a querer ir a un país en el que no conoce sus costumbres, no maneja su idioma, no está cerca de su familia, nadie quisiera estar en el destierro”, cuestionó el abogado. Costa Rica también figura entre los posibles destinos.

Otro de los que está tratando de salvarse de llegar a Colombia es el exjefe de la Fiscalía en Medellín, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio.

Carlos Mario Aguilar. Foto: : Archivo Semana

Él fue uno de los cabecillas de la organización denominada La Oficina y de los bloques paras Héroes de Granada y Cacique Nutibara, pero fue capturado y extraditado. Una vez en Estados Unidos, colaboró con la justicia, se convirtió en testigo contra otros capos como el general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de Seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe, y Luis Fernando Castaño, alias Botija, y del mismo Yiyo.

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Santoyo regresó a Colombia, igual que Botija, quien fue asesinado en Medellín en enero de 2018, y precisamente eso es lo que quiere evitar Rogelio. Por eso, según supo SEMANA, tiene abogados que tratan a toda costa de que se evite su caída en manos del ICE, mientras se mueven para que esa cita en la corte se prolongue.

Aunque su paradero es un misterio, algunos creen que se resguarda en un pueblo pequeño de los Estados Unidos, mientras otras personas cercanas a él guardan silencio cuando se les pregunta si es verdad que huyó a México, donde recibe protección de otros narcos antiguos aliados de La Oficina.

Mauricio López. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

A Rogelio le esperan en Colombia no solamente una orden de captura por la muerte de un grupo de investigadores del CTI, asesinados por el paramilitarismo, sino también las víctimas, algo que según el abogado Pineda es clave.

“Si Colombia tomara en serio la necesidad de una normatividad de repatriación de la verdad, como lo hemos pedido en el caso de Diego Fernando Murillo, donde se brinden garantías reales en la vida y en los derechos de esas personas que puedan venir a aportarles en verdad a las víctimas del país, y con eso amainar el conflicto, otro sería el camino”, concluyó.