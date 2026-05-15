Médicos especialistas del Hospital Alma Máter anunciaron una suspensión parcial de servicios debido al incumplimiento en pagos y a las dificultades económicas que enfrenta la institución. La situación comenzó a afectar la atención de pacientes en distintas áreas médicas y aumentó la preocupación sobre la capacidad hospitalaria en la capital antioqueña.

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El caso tomó mayor relevancia después de que 24 profesionales de la salud vinculados al nosocomio confirmaran la suspensión parcial de sus actividades asistenciales. A través de un comunicado señalaron que la decisión responde a retrasos acumulados en los pagos correspondientes a sus honorarios y a la falta de garantías financieras para continuar prestando servicios con normalidad.

Los especialistas advirtieron que la institución atraviesa una “crisis crítica” y explicaron que la suspensión afectará parcialmente varias áreas médicas. Aunque algunos servicios prioritarios seguirán operando, los profesionales aseguraron que la continuidad de la atención depende de soluciones financieras urgentes por parte de las entidades responsables.

El hospital fue uno de los 100 hospitales más "inteligentes" del mundo en un estudio de Stadista. Foto: Hospital Alma Mater de Antioquia - API

De acuerdo con las declaraciones conocidas públicamente, los retrasos en pagos a especialistas superarían varios meses. Los médicos afirmaron además que la situación comenzó a comprometer no solo la estabilidad laboral del personal sanitario, sino también la capacidad operativa del hospital para responder a la demanda de pacientes. No solamente se han cesado actividades, sino que también varios profesionales han renunciado a la entidad.

Es importante destacar que el hospital seguirá prestando los servicios de salud en urgencias y el servicio de hematología, además de recibir, de manera muy pormenorizada, a pacientes remitidos de otras instituciones.

Sin embargo, el problema no recae únicamente en la decisión de estos especialistas de cesar sus actividades de forma temporal; también está el cierre de 100 camas de hospitalización y el de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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¿Por qué se está dando esta crisis en el hospital?

El Hospital Alma Máter es una institución de mediana y alta complejidad ubicada en Medellín que presta atención a usuarios de distintas EPS y municipios del departamento de Antioquia. Durante los últimos años, el centro asistencial ha atendido pacientes en áreas como cirugía, medicina interna, especialidades clínicas y procedimientos de alta complejidad, pero su operabilidad ha dependido de los recursos de Nueva EPS y Savia Salud.

Por ello, los directivos de la entidad denunciaron que no les han girado los recursos por $162.000 millones. Élmer Gaviria Rivera, director general del Hospital Alma Máter, expuso que 8 de cada 10 pacientes son de las dos EPS que acumulan la deuda. Por parte de Nueva EPS son 55.000 millones y de Savia Salud son 107.000 millones.

Una deuda de 12 cifras es la que tiene en crisis a una de las entidades más grandes del país. Foto: Hospital Alma Mater de Antioquia - API

La situación del hospital ocurre en medio de una crisis más amplia dentro del sistema de salud colombiano. Varias clínicas y hospitales del país han advertido durante los últimos meses sobre dificultades financieras derivadas de retrasos en pagos por parte de EPS, aumento de costos operativos y problemas de flujo de recursos.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha señalado repetidamente que numerosas instituciones médicas presentan deterioro financiero debido a las deudas acumuladas por aseguradoras y entidades del sistema. Según la ACHC, las carteras pendientes han afectado especialmente la capacidad de hospitales para garantizar pago oportuno a trabajadores y proveedores.