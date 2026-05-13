La Alcaldía de Medellín otorgará 1.300 becas en Medellín para pregrado, posgrado, docentes y deportistas. Federico Gutiérrez celebró la iniciativa, reveló los detalles de la convocatoria que incluye más apoyos financieros y las fechas claves para aplicar.

El programa es liderado por Sapiencia, una entidad de la Alcaldía, y contempla la entrega de estos beneficios con el objetivo de cerrar brechas sociales, brindar oportunidades para los jóvenes.

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“Sí hay oportunidades. Haremos la inversión más alta en la historia de Medellín, completamente para educación, de 8 billones de pesos, y de esos 1.2 billones son para educación superior”, declaró el alcalde, Federico Gutiérrez.

Gutiérrez celebró esta iniciativa señalando el objetivo que tienen desde la administración distrital: “El anhelo es que nuestros jóvenes puedan cumplir sus sueños”.

El alcalde Gutiérrez anunció la convocatoria. Foto: Alcaldía de Medellín - API

La convocatoria no solo incluye becas

La Alcaldía de Medellín especificó que 772 cupos están destinados para pregrados en instituciones públicas y privadas de la ciudad, 438 van para posgrados, 50 becas de maestría para docentes y 40 están disponibles para deportistas destacados.

Además, la convocatoria no solo incluye becas; también dispone de créditos condonables, financiación para pregrado y apoyos económicos para los antioqueños.

Según el Distrito, proyectan entregar más de 2.600 nuevos apoyos entre becas y créditos condonables entre 2024 y 20.000 matrículas financiadas por continuidad académica.

En el caso de los estudiantes de pregrado, el trámite tiene dos etapas:

Validación del servicio social

Carga de documentos académicos

Fechas clave y dónde acceder

La Alcaldía informó que desplegará más de 175 puntos itinerantes de información en Medellín hasta el próximo 3 de junio. Estos puntos estarán ubicados en:

Instituciones educativas

Centros comerciales

Plazas principales

Comunas y corregimientos de Medellín.

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Sapiencia invitó a los interesados a consultar toda la información oficial de la convocatoria directamente en el portal de la Alcaldía de Medellín. La entidad indicó que allí podrán encontrar los requisitos a partir de las diferentes iniciativas.

Para conocer las diferentes convocatorias y así sus requisitos, es posible revisarlo en el siguiente link: www.sapiencia.gov.co/inscripciones-fondos-sapiencia-20262/.

Durante la presentación del programa, la Alcaldía compartió el caso de Kate Mendoza Pimienta, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien actualmente cursa su carrera sin costo gracias al apoyo de Sapiencia.

“Siempre estaré agradecida con Sapiencia por hacer mi sueño realidad. Estudiar lo que me apasiona sin preocupaciones financieras es una bendición”, aseguró la joven beneficiada.