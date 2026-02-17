Antioquia

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

La Gobernación de Antioquia abrió una nueva convocatoria con 2.000 becas de inglés orientadas a fortalecer la empleabilidad y preparar talento para los retos de la economía global.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de febrero de 2026, 11:47 a. m.
La convocatoria 'Inglés para el Trabajo 2026' busca ampliar el acceso a formación en idioma extrangero
La convocatoria 'Inglés para el Trabajo 2026' busca ampliar el acceso a formación en idioma extrangero Foto: Getty Images

Con el programa ‘Inglés para el Trabajo 2026′, Antioquia busca mejorar las competencias lingüísticas de su población y responder a la demanda de talento bilingüe en sectores clave como turismo, comercio exterior y tecnología.

El proyecto se desarrolla en alianza con el Centro Colombo Americano de Medellín y está enfocado en responder a las necesidades del mercado laboral y al proceso de internacionalización de la región.

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Según la información oficial, el 70 % de los cupos estará destinado a la subregión de Urabá, considerada estratégica por su desarrollo portuario y logístico, mientras que el 30 % restante se distribuirá entre las demás subregiones, excluyendo Medellín.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad vinculadas a sectores clave como turismo, comercio exterior, salud, seguridad, ciencia y tecnología, entre otros, y requiere que los aspirantes cuenten con herramientas tecnológicas para acceder a las clases virtuales.

Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Medellín

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Nación

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Medellín

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Nación

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Medellín

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

4 Patas

Abandonan a perrito en una biblioteca con una conmovedora nota: “¿Me reciben, por favor?”

Bogotá

Atención, Kennedy: el Distrito ofrece más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de la localidad

Vehículos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

Desde la administración departamental señalan que el dominio del inglés sigue siendo una tarea pendiente para potenciar el desarrollo económico del territorio. Camilo Tamayo, director de Cooperación e Internacionalización del departamento, destacó que la región enfrenta un contexto de creciente conexión con mercados globales.

El impulso de nuevas vías y proyectos portuarios hace imprescindible el fortalecimiento de las competencias en idiomas. La convocatoria también busca mejorar los indicadores de bilingüismo del país y del departamento, los cuales han sido calificados como bajos en mediciones internacionales, como el Índice EF de dominio del inglés, uno de los referentes globales en la evaluación de habilidades lingüísticas.

Con esta estrategia, Antioquia apunta a cerrar brechas de formación y preparar su fuerza laboral para los retos de la economía globalizada.

“En Cali se realizan intentos tímidos por innovar y por mejorar el inglés, sin embargo, estos intentos no son suficientes”, opina Rosa Cely, consultora internacional en educación y bilingüismo, quien además asegura que 2 o 3 horas semanales de clase no son suficientes.
Clases virtuales de inglés, una de las estrategias de la Gobernación de Antioquia para fortalecer el bilingüismo y mejorar la empleabilidad. Foto: Tomada de Freepik

Fechas de la convocatoria y proceso de inscripción

Los lineamientos de la convocatoria estarán disponibles desde el 16 de febrero hasta el 1 de marzo de 2026 en los portales oficiales de la Gobernación de Antioquia y del Centro Colombo Americano.

Durante ese periodo, los interesados podrán consultar los requisitos, el cronograma completo y las condiciones del programa antes de postularse formalmente.

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

La inscripción se realizará de forma virtual y estará dirigida a personas mayores de edad que residan en Antioquia (excepto Medellín) y que pertenezcan a los sectores estratégicos mencionados anteriormente.

Además, los aspirantes deben contar con herramientas tecnológicas para acceder a las clases en línea, lo que confirma que el proceso será completamente digital y con formación virtual.

Más de Medellín

x

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los Therians

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Captura de presunto abusador en Medellín.

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

Fico Gutiérrez arremetió contra el presidente y el ministro de Salud por la muerte del niño Kevin Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Lluvias en Medellín.

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Noticias Destacadas