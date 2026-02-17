Con el programa ‘Inglés para el Trabajo 2026′, Antioquia busca mejorar las competencias lingüísticas de su población y responder a la demanda de talento bilingüe en sectores clave como turismo, comercio exterior y tecnología.

El proyecto se desarrolla en alianza con el Centro Colombo Americano de Medellín y está enfocado en responder a las necesidades del mercado laboral y al proceso de internacionalización de la región.

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Según la información oficial, el 70 % de los cupos estará destinado a la subregión de Urabá, considerada estratégica por su desarrollo portuario y logístico, mientras que el 30 % restante se distribuirá entre las demás subregiones, excluyendo Medellín.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad vinculadas a sectores clave como turismo, comercio exterior, salud, seguridad, ciencia y tecnología, entre otros, y requiere que los aspirantes cuenten con herramientas tecnológicas para acceder a las clases virtuales.

Desde la administración departamental señalan que el dominio del inglés sigue siendo una tarea pendiente para potenciar el desarrollo económico del territorio. Camilo Tamayo, director de Cooperación e Internacionalización del departamento, destacó que la región enfrenta un contexto de creciente conexión con mercados globales.

El impulso de nuevas vías y proyectos portuarios hace imprescindible el fortalecimiento de las competencias en idiomas. La convocatoria también busca mejorar los indicadores de bilingüismo del país y del departamento, los cuales han sido calificados como bajos en mediciones internacionales, como el Índice EF de dominio del inglés, uno de los referentes globales en la evaluación de habilidades lingüísticas.

Con esta estrategia, Antioquia apunta a cerrar brechas de formación y preparar su fuerza laboral para los retos de la economía globalizada.

Clases virtuales de inglés, una de las estrategias de la Gobernación de Antioquia para fortalecer el bilingüismo y mejorar la empleabilidad. Foto: Tomada de Freepik

Fechas de la convocatoria y proceso de inscripción

Los lineamientos de la convocatoria estarán disponibles desde el 16 de febrero hasta el 1 de marzo de 2026 en los portales oficiales de la Gobernación de Antioquia y del Centro Colombo Americano.

Durante ese periodo, los interesados podrán consultar los requisitos, el cronograma completo y las condiciones del programa antes de postularse formalmente.

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

La inscripción se realizará de forma virtual y estará dirigida a personas mayores de edad que residan en Antioquia (excepto Medellín) y que pertenezcan a los sectores estratégicos mencionados anteriormente.

Además, los aspirantes deben contar con herramientas tecnológicas para acceder a las clases en línea, lo que confirma que el proceso será completamente digital y con formación virtual.