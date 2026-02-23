Medellín

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

La Alcaldía Metropolitana sacó adelante el proyecto de la mano con Sapiencia, para los residentes del Valle de Aburrá.

Camilo Eduardo Velásquez

23 de febrero de 2026, 5:37 p. m.
El programa está liderado por el gobierno distrital
Foto: Composición SEMANA | Getty Images/iStockphoto

La Alcaldía de Medellín puso en marcha un programa que ofrece formación virtual sin costo para los antioqueños, el cual permite acceder en cualquier momento del año, ya que no existe una fecha límite para participar.

Esta iniciativa se realiza en colaboración con Sapiencia, que es una agencia de educación postsecundaria de la Alcaldía de Medellín. Desde esta entidad, el gobierno distrital busca facilitar el acceso, permanencia y graduación en educación superior a través de créditos condonables, becas y matrícula cero para estratos 1, 2, 3 y 4.

Su director, Salomón Cruz Zirene, aseguró que “le apostamos a una educación sin costo, flexible y disponible los 365 días del año. El llamado es a todas las personas mayores de 15 años y sin límite de edad para que se inscriban en los cursos que responden a dinámicas académicas y laborales del distrito, en áreas de las industrias creativas y habilidades digitales“.

Por lo que les permitirá a los ciudadanos inscribirse a los 20 cursos que oferta el programa, dentro de los que destacan los enfocados a la inteligencia artificial aplicada. También se ofertan asistencia administrativa para el sector público, narrativas digitales para las industrias culturales, derechos de autor y propiedad intelectual para no abogados.

Medellín

Además, para los aspirantes que deseen profundizar sus habilidades en un segundo idioma, el programa ofrece aprender inglés básico, intermedio o avanzado. Cursos de Excel, fotorreportajes, diseño básico de vestuario escénico y producción digital son parte del abanico de ofertas.

¿Cómo inscribirse al programa?

Los antioqueños que deseen ser parte del programa deberán ingresar al portal arrobamedellin.edu.co, seleccionar el programa de su preferencia y diligenciar el formulario. Luego de inscribirse, los antioqueños podrán realizar sus cursos apoyados por las diferentes instituciones aliadas.

Las autoridades han señalado que estos programas no aplican para quienes viven en otras regiones antioqueñas; solo serán válidos para los residentes de la capital de la montaña.

Los residentes del Valle de Aburrá podrán crear su propio avatar en la plataforma para acceder a los cursos de educación, ciencia y tecnología, empleabilidad, entretenimiento e investigación.

La plataforma busca atender a al menos 50.000 personas conectadas al mismo tiempo, según lo conoció el medio El Colombiano, que además confirmó que los antioqueños podrían recibir su certificado al completar su proceso y con él, ingresar al mundo laboral.

