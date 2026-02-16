Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

El alcalde de la ‘capital de la montaña’, Federico Gutiérrez, anunció un avance del 14 % en las obras del centro educativo.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de febrero de 2026, 1:40 p. m.
El alcalde de Medellín anunció el mes en el que estará listo el nuevo jardín.
El alcalde de Medellín anunció el mes en el que estará listo el nuevo jardín.

La semana anterior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo presencia en uno de los cuatro jardines infantiles que están construyendo en la capital de Antioquia.

Gutiérrez destacó el avance de 14% del jardín infantil que recibirá a 300 niñas y niños de la comuna 8-Villa Hermosa, del oriente de Medellín. Este nuevo centro educativo tendrá lugar en el barrio La Libertad, de acuerdo con los proyectos estratégicos del plan de desarrollo que, según la alcaldía, son revisados con frecuencia por el mandatario local.

x
Planos del nuevo jardín en la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín

Esta iniciativa surge de acuerdo con la campaña de la alcaldía, “Mi M2”, que “promueve la apropiación y protección que cada ciudadano debe tener por su entorno”, según la gobernación distrital.

Detalles del nuevo jardín infantil

Estas nuevas instalaciones prometen estar equipadas con salas de atención, terrazas recreativas, baños, área administrativa, zona de alimentación y consultorios de enfermería, entre otros espacios.

La moderna sede que promete la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, EDU, contará con cuatro niveles y más de 3.000 metros cuadrados construidos. Para estas obras que se adelantan, la Administración Distrital está invirtiendo más de $20.000 millones.

x
La construcción de este jardín del barrio La Libertad está en el 14% de sus obras. Foto: Alcaldía de Medellín

Según lo reportado por la administración local, en las obras de este jardín de El Buen Comienzo La Libertad ya se realizan actividades como vaciado de pilas, muros, columnas y vigas de la estructura, además de la conformación de losas de entrepiso e instalación de redes eléctricas e hidráulicas.

¿Cuándo se inaugurará?

Fue el mismo alcalde Federico Gutiérrez el encargado de revelar la fecha en la que los menores antioqueños empezarán a disfrutar de esta construcción distrital.

En noviembre de este año van a estar estudiando los niños entre los 0 y 5 años de edad. Este espacio es para más de 300 niños que van a recibir la mejor alimentación y formación. Van a estar las salas cuna y otros salones de acuerdo con las edades”.

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Así también lo confirmó la EDU, que proyectó la finalización de las obras para el último trimestre de 2026.

La administración de Gutiérrez proyecta nuevas construcciones de jardines infantiles

El alcalde de Medellín aseguró que su administración está llevando a cabo nuevas obras en la ciudad y, así mismo, elogió a los ciudadanos de la capital de la montaña: “La gente está pagando los impuestos de manera cumplida y, por eso, las obras se ven, la platica rinde”.

La construcción del jardín de La Libertad está incluida en los ocho nuevos centros educativos de esta naturaleza que esta administración espera entregar. Los otros 3 que están en obras actualmente se encuentran en:

  • Chambacú (San Cristóbal)
  • Palmitas
  • Robledo

Y se planean obras en los barrios:

  • Alfonso López (Castilla)
  • Primavera Norte (Santa Cruz)
  • Popular (comuna 1)
  • Santa Eufrasia (entre La América y San Javier)

Noticias Destacadas