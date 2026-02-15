Medellín

Medellín abre convocatoria para personas con discapacidad y cuidadores en febrero de 2026

La Alcaldía habilitó inscripciones virtuales y presenciales para acceder a programas de inclusión social y apoyo a familias.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

15 de febrero de 2026, 6:36 p. m.
Programadora independiente con auriculares modernos sentada en silla de ruedas y usando computadoras mientras codifica juegos web en casa
Programadora independiente con auriculares modernos sentada en silla de ruedas y usando computadoras mientras codifica juegos web en casa Foto: Getty Images

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria dirigida a personas con discapacidad, cuidadores y sus familias, con inscripciones disponibles durante febrero de 2026 a través de canales virtuales y presenciales.

Programas de inclusión social y apoyo a cuidadores

La Alcaldía de Medellín informó que abrió una convocatoria dirigida a personas con discapacidad para acceder a los servicios y programas del Distrito, en el marco de sus políticas de inclusión social y protección de derechos.

El llamado fue difundido a través de redes sociales oficiales, donde se invita a los ciudadanos a acceder a información detallada mediante el portal institucional del Distrito.

Según la publicación oficial de la Alcaldía, la iniciativa busca ampliar la cobertura de programas dirigidos a esta población y facilitar el acceso a oportunidades y acompañamiento institucional, en línea con la política pública de inclusión social que promueve la ciudad.



La administración distrital ha reiterado que estas estrategias hacen parte de su compromiso por reducir barreras y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias.

En Colombia, las entidades territoriales tienen la responsabilidad de implementar acciones afirmativas para garantizar la inclusión y la participación plena de personas con discapacidad, de acuerdo con la normativa nacional y los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país.

En ese contexto, Medellín ha impulsado programas de educación, empleabilidad y atención social, con el objetivo de fortalecer la autonomía y la integración de esta población en la vida comunitaria.

Fechas y modalidades de inscripción en Medellín

Las inscripciones están habilitadas del 2 al 25 de febrero de 2026 a través de plataformas virtuales, mientras que las jornadas presenciales se realizan entre el 16 y el 25 de febrero en varias comunas y corregimientos de la ciudad, lo que permite a los interesados acceder al proceso por diferentes canales.

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

La administración distrital invitó a la ciudadanía a consultar los detalles en sus canales oficiales y recordó que la convocatoria forma parte de las estrategias para promover la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad en Medellín.

Con este tipo de iniciativas, el Distrito busca avanzar en su meta de consolidarse como una ciudad más incluyente y accesible, en la que las políticas públicas respondan a las necesidades de todos los ciudadanos.

