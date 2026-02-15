Medellín

¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

La entidad establece el paso a paso para presentar la solicitud de beneficios y los consejos para evitar estafas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
15 de febrero de 2026, 4:34 p. m.
Evite estafas al presentar solicitudes de subsidio en Medellín.
Evite estafas al presentar solicitudes de subsidio en Medellín. Foto: Getty Images

Son varios los beneficios económicos que ofrece la administración distrital de Medellín para los ciudadanos que, por medio de ciertos trámites, pueden hacer la solicitud de subsidios para vivienda y así mejorar su calidad de vida. Ante la situación, el organismo encargado de ofrecer los sustentos ha aclarado varias veces que los procedimientos son gratis para las personas.

“Ningún trámite, asesoría, convocatoria o estrategia que realiza el ISMIVED tiene costo, es gratis“, asegura el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) en su página web.

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.
Los procesos para acceder a los subsidios de vivienda del ISVIMED son gratis. Foto: 123RF

“Hemos estado recibiendo notificaciones donde nos informan que personas ajenas al Instituto están cobrando dinero para realizar diferentes trámites en el ISVIMED, sobre todo en el programa ‘Vivienda, un Proyecto Familiar‘“, agrega el sitio web oficial.

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

Así las cosas, el instituto ha recordado a los ciudadanos que ningún funcionario de la entidad, y tampoco un intermediario, tiene la autoridad para cobrar dinero por inscripciones a programas de ayuda económica, para recibir asesorías o poder acceder a los subsidios.

Medellín

Bello abre cupos escolares para adultos mayores que quieren terminar primaria y bachillerato

Medellín

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Medellín

Cierres viales por la Carrera de los Animales el 15 de febrero: conozca los cambios en la movilidad

Medellín

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

Medellín

Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

Medellín

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Medellín

Bancos que abren este sábado en Medellín: horarios y puntos habilitados para el 14 de febrero

Gente

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Medellín

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

Medellín

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Para protegerse de posibles estafas, es importante tener en cuanta que no requiere de la ayuda de ningún tercero para postularse a los subsidios o para la compra de vivienda VIS.

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.
Se han presentado casos donde terceros cobran dinero a nombre del instituto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro consejo es hacer los trámites de postulación en los canales oficiales del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en especial su página web, donde aparecen los archivos, la información completa y el paso a paso para acceder a los beneficios.

Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

La entidad distrital reitera que si alguien solicita dinero a nombre del ISVIMED, es un frade, que debe ser reportado a la línea de atención del organismo: 403 43 10, extensión 180, o directamente al número de WhatsApp que radica en su sitio de internet: 301 211 5503.

Imagen conceptual
ISVIMED establece los pasos para postularse a subsidios. Foto: Getty Images

¿Cómo postularse a los subsidios del ISVIMED?

Si desea postularse a los subsidios de vivienda que ofrece el instituto, debe tener en cuenta qué convocatorias están vigentes. Actualmente, el ISVIMED abrió procesos para los programas Mejoramiento de Vivienda y Compra Tu casa. Para postularse a alguno de esos, el proceso es virtual.

Al verificar los programas vigentes, puede hacer el registro en el portal web oficial del organismo, allí registra sus datos personales. Posteriormente, podrá subir los documentos necesarios: una foto de documento, cédulas del grupo familiar, certificado de ingresos, certificado de residencia, entre otros.

Para cuando entregue todos los documentos, recibirá un número de radicado, con el cual podrá consultar el estado de su solicitud en la misma página del ISVIMED.

Más de Medellín

La amenaza silenciosa que usan los ciberdelincuentes para robar los datos bancarios.

¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

Adultos mayores participan en jornadas educativas del programa municipal que busca cerrar brechas de acceso a la educación en Bello.

Bello abre cupos escolares para adultos mayores que quieren terminar primaria y bachillerato

Inundaciones por lluvias en La Gabriela, en Bello.

Aguacero en Medellín y en La Gabriela, en Bello, provoca inundaciones y caídas de árboles: este es el balance

Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 13 de noviembre en ocho municipios del departamento.

Cierres viales por la Carrera de los Animales el 15 de febrero: conozca los cambios en la movilidad

Los compradores de vivienda toman su decisión basados en la posibilidad de tener subsidios y en sus perspectivas salariales para poder pagar un crédito de largo plazo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

El documento certifica el estrato socioeconómico de viviendas que estén construidas en la ciudad de Medellín.

Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

Cúpula del Clan del Golfo, de izquierda a derecha: Richard, Rodrigo Flechas, Jerónimo, El cura y Flaco monseñor.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de la cúpula del Clan del Golfo que aparecen en un reciente video?

Bancolombia Davivienda

Bancos que abren este sábado en Medellín: horarios y puntos habilitados para el 14 de febrero

La nueva resolución de Minsalud busca fortalecer la red de Centros de Referencia para ofrecer diagnósticos y tratamientos más oportunos.

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.

Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

Noticias Destacadas