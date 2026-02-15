¿Son gratuitos los trámites de ISVIMED? Evite estafas en subsidios de vivienda

Son varios los beneficios económicos que ofrece la administración distrital de Medellín para los ciudadanos que, por medio de ciertos trámites, pueden hacer la solicitud de subsidios para vivienda y así mejorar su calidad de vida. Ante la situación, el organismo encargado de ofrecer los sustentos ha aclarado varias veces que los procedimientos son gratis para las personas.

“Ningún trámite, asesoría, convocatoria o estrategia que realiza el ISMIVED tiene costo, es gratis“, asegura el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) en su página web.

Los procesos para acceder a los subsidios de vivienda del ISVIMED son gratis. Foto: 123RF

“Hemos estado recibiendo notificaciones donde nos informan que personas ajenas al Instituto están cobrando dinero para realizar diferentes trámites en el ISVIMED, sobre todo en el programa ‘Vivienda, un Proyecto Familiar‘“, agrega el sitio web oficial.

Así las cosas, el instituto ha recordado a los ciudadanos que ningún funcionario de la entidad, y tampoco un intermediario, tiene la autoridad para cobrar dinero por inscripciones a programas de ayuda económica, para recibir asesorías o poder acceder a los subsidios.

Para protegerse de posibles estafas, es importante tener en cuanta que no requiere de la ayuda de ningún tercero para postularse a los subsidios o para la compra de vivienda VIS.

Se han presentado casos donde terceros cobran dinero a nombre del instituto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro consejo es hacer los trámites de postulación en los canales oficiales del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en especial su página web, donde aparecen los archivos, la información completa y el paso a paso para acceder a los beneficios.

La entidad distrital reitera que si alguien solicita dinero a nombre del ISVIMED, es un frade, que debe ser reportado a la línea de atención del organismo: 403 43 10, extensión 180, o directamente al número de WhatsApp que radica en su sitio de internet: 301 211 5503.

ISVIMED establece los pasos para postularse a subsidios. Foto: Getty Images

¿Cómo postularse a los subsidios del ISVIMED?

Si desea postularse a los subsidios de vivienda que ofrece el instituto, debe tener en cuenta qué convocatorias están vigentes. Actualmente, el ISVIMED abrió procesos para los programas Mejoramiento de Vivienda y Compra Tu casa. Para postularse a alguno de esos, el proceso es virtual.

Al verificar los programas vigentes, puede hacer el registro en el portal web oficial del organismo, allí registra sus datos personales. Posteriormente, podrá subir los documentos necesarios: una foto de documento, cédulas del grupo familiar, certificado de ingresos, certificado de residencia, entre otros.

Para cuando entregue todos los documentos, recibirá un número de radicado, con el cual podrá consultar el estado de su solicitud en la misma página del ISVIMED.