Subsidio de arrendamiento temporal Medellín: quiénes pueden aplicar y duración

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) explicó sus programas de subsidio de arrendamiento temporal, el cual es un aporte económico que ofrece la administración local de manera periódica y por un tiempo establecido, en espacial a las familias y hogares es condición de vulnerabilidad.

“Está destinado a quienes han sido afectados por desastres naturales, calamidades, obras públicas, proyectos de interés general o que habitan zonas de alto riesgo, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)“, explica la entidad distrital en su página web.

El tiempo que los beneficiados recibirán ayudas del distrito. Foto: Tomada de Isvimed

Así las cosas, el instituto social brinda ayudas económicas a los hogares mientras estos organizan un proyecto de vida que les permita acceder a una solución habitacional de manera definitiva, o que regresen a las viviendas de donde fueron desalojados, una vez haya sido mitigado el riesgo por el cual tuvieron que abandonar el lugar.

“Durante este tiempo, el hogar recibe acompañamiento desde los componentes jurídico, social y técnico“, asegura Isvimed.

El dinero que reciben los hogares es periódico y temporal. Foto: Adobe Stock

Requisitos para recibir los subsidios

Estas son algunas de las normas establecidas con el instituto social de vivienda.

Ser remitido por la entidad competente para la atención como población afectada por riesgo, desastre o calamidad. Este proceso se demuestra cuando la Secretaría de Inclusión Social y Familia, envía al Isvimed copia del informe técnico realizado por el DAGRD y ficha social en la que se identifica la información del hogar afectado.

El jefe de hogar debe ser legalmente mayor de edad, es decir, debe tener 18 años cumplidos y tener cédula de ciudadanía original.

Tiempo mínimo de residencia en Medellín de seis años.

La entidad investiga a la población vulnerable. Foto: Getty Images

Así puede activar la atención a la población en riesgo

La entidad de Medellín detalla en su sitio web que:

El ciudadano informa la situación de riesgo, desastre o calamidad en la línea telefónica 123. El personal de la línea telefónica 123 activa al personal del DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre) para que visite la vivienda o zona reportada. El personal del DAGRD asiste al lugar donde se presenta el riesgo, desastre o la calamidad para recoger la información técnica y emitir el concepto de evacuación definitiva o temporal de la vivienda (según aplique), la cual remite a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, específicamente, a la Comisión Social. El personal de la Comisión Social realiza visita al hogar afectado del cual recibió evaluación técnica por parte del DAGRD para recolectar la información social e informar la oferta existente en el Distrito de Medellín. El personal de la Comisión Social remite la ficha social del hogar junto con la evaluación técnica del DAGRD al Isvimed. El personal del Isvimed o su operador evalúa si el hogar remitido por la Comisión Social cumple los requisitos establecidos en la normatividad vigente para la atención mediante el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal – SDAT.