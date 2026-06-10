Doloroso testimonio del papá de Alexander Avendaño, joven que murió en el embalse de Guatapé: “Lo torturaron”

La muerte de Alexander Avendaño, quien tenía 22 años, sigue dando de qué hablar. El joven falleció tras lanzarse a las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia, mientras era golpeado.

Todo ocurrió durante una fiesta a bordo de una embarcación y el cuerpo de Avendaño fue encontrado cinco días después de que se reportara su desaparición.

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Lo que inicialmente se había manejado como un accidente, con el paso de los días apareció un video que, sin duda, es clave en la investigación de las autoridades. En las imágenes se puede observar a varias personas agrediendo brutalmente al joven, quien, al final, decidió lanzarse a las aguas del embalse, donde se ahogó.

Tras lo anterior, la empresa Inversiones Los Lagos de Guatapé S.A.S., propietaria del planchón Supreme donde iba Avendaño, indicó a través de un comunicado que, supuestamente, la tripulación de la embarcación había sido víctima de agresiones e intimidaciones.

Alexander Avendaño, segundos antes de lanzarse a las aguas del embalse. Foto: A.P.I.

Ahora, quien habló fue Alberto Avendaño, papá del joven fallecido. Dijo que la empresa Inversiones Los Lagos de Guatapé S.A.S. estaría tratando de “evadir responsabilidades”.

“Eso es completamente falso. Ellos están buscando la forma de encubrir todo. En ese planchón hubo todas las irregularidades que uno se pueda imaginar”, dijo Alberto Avendaño en declaraciones entregadas al medio regional Teleantioquia.

También cuestionó el hecho de que, en esa embarcación, no fuera a bordo un rescatista que hubiera podido salvar a su hijo, quien, al parecer, no sabía nadar.

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“Ellos, como empresa, debían exigir que los pasajeros llevaran los chalecos. Si se los quitaron, debieron parar la embarcación o devolverse y bajar al personal, pero no transportar a la gente con la inseguridad en que lo hicieron”, agregó en el medio citado anteriormente.

Y fue más allá. Aseguró que en esa embarcación, además de licor, estaban vendiendo estupefacientes.

“¿Por qué el piloto del barco no denunció que se estaba vendiendo y consumiendo trago y estupefacientes? ¿Están utilizando la empresa para vender estupefacientes?”, señaló en Teleantioquia.

Ante versiones que han surgido, respecto a que Avendaño habría mostrado sus partes íntimas en la embarcación y que supuestamente también golpeó a su hermana que también iba a bordo del planchón, afirmó que nada de eso es cierto.

“Eso también es falso. Si eso fuera cierto, ¿por qué no se quedaron para contar cómo fueron las cosas? Ese día, todos se vinieron diciendo que estaban sobre el tiempo. Prácticamente ellos huyeron; a él lo torturaron, lo golpearon, le quitaron la ropa. Gritaban: ‘Ahóguenlo’. Nada más, con todo, él no aguantó la presión y se tiró al agua. Para mí, eso es más que un homicidio y esperamos que eso se aclare porque, hasta ahora, no se ha hecho nada”, concluyó.