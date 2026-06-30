El pueblo más colorido de Colombia parece sacado de una película: así puede llegar y qué hacer

En Colombia existen destinos que llaman la atención por su arquitectura, su historia o sus paisajes, pero pocos logran impactar tanto como Guatapé, el municipio antioqueño que muchos viajeros consideran el pueblo más colorido del país.

Ni Caño Cristales ni Guatapé: este municipio es la verdadera ‘capital de los ríos’ en Colombia

Sus fachadas llenas de tonos llamativos y los tradicionales zócalos lo han convertido en uno de los lugares más fotografiados por turistas nacionales y extranjeros.

Ubicado a unas horas de Medellín, este destino ha ganado popularidad por guardar una identidad visual única.

Los zócalos, que son relieves que adornan la parte inferior de las casas, representan escenas del día a día, animales, flores, tradiciones y oficios de las familias que habitan el municipio.

Sitios turísticos de Colombia. Foto: Getty Images

Lo que comenzó como una iniciativa de arte hace varias décadas terminó convirtiéndose en el sello característico de todo el pueblo.

Uno de los lugares imperdibles es la Plazoleta de los Zócalos, donde las fachadas de colores intensos y las escaleras decoradas crean un escenario perfecto para recorrer a pie y tomar bastantes fotos.

Muy cerca también se encuentra la Calle del Recuerdo, un espacio que conserva algunas de las construcciones más antiguas y permite conocer la evolución de esta tradición en la arquitectura.

La experiencia no termina en este lugar. Guatapé también ofrece recorridos por el embalse, considerado uno de los principales atractivos turísticos de Antioquia.

Guatapé, Antioquia. Foto: Getty Images

Allí es posible hacer paseos en lancha, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar del paisaje rodeado por montañas y pequeñas islas.

Otro plan obligado es subir los más de 700 escalones de la Piedra del Peñol, desde donde se obtiene una de las panorámicas más impresionantes de Colombia.

Llegar hasta este municipio es bastante sencillo. Desde Medellín salen buses de manera frecuente desde la Terminal del Norte y el recorrido tarda aproximadamente dos horas.

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

También es posible viajar en carro particular por una carretera en buen estado, lo que convierte a Guatapé en una excelente opción para una escapada de fin de semana.

Gracias a la mezcla de historia, arte, naturaleza y aventura, Guatapé sigue convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más visitados del país. Las calles coloridas, la hospitalidad de las personas y la variedad de actividades disponibles hacen que cada visita se convierta en una experiencia difícil de olvidar para personas que amen viajar y que sean de todas las edades.