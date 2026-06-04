El domingo 24 de mayo se reportó la desaparición de un joven de 22 años identificado como Alexander Avendaño, luego de caer a aguas del embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia, cuando este iba a bordo de un planchón en medio de una fiesta, a la altura del sector El Marial, en jurisdicción del municipio de El Peñol.

Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo sin vida del joven fue hallado flotando en las aguas de ese embalse en Antioquia.

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Posteriormente, apareció un video en el que se observó que, lo que inicialmente se pensaba que era un hecho accidental, tenía algo más de fondo. En la imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puedo ver a varias personas agredieron brutalmente a Avendaño, quien luego, en medio del desespero, saltó a las aguas del embalse.

Ahora, mientras las autoridades investigan para establecer responsabilidades, apareció otro video en las redes sociales. Se trata de videollamada privada que revela los momentos previos a la caída del joven al embalse.

En la videollamada participan al menos cuatro personas y, al menos dos de estas, al parecer, iban en la embarcación con Avendaño.

“Él le estaba metiendo cachetadas a la hermana porque ella andaba muy cansona atosigándolo. Como que eso le dio rabia y le metió la cachetada y ese chino de Sebastián se metió“, empezó contando uno de los participantes en la videollamada.

Acto seguido, el mismo joven dice que Avendaño se lanzó al agua, teniendo en cuenta la golpiza que estaba recibiendo. “El pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando, la otra diciendo que la ahogaran, él quedó con el miedo de que lo tiraran... el barco no podía detenerse porque seguía moviéndose en el agua", dijo.

En la videollamada, también se le escucha mencionar al joven a dos mujeres que estarían involucradas directamente en el hecho que terminó en la muerte de Avendaño.

“Eso es algo que tarde o temprano se van a dar cuenta, esas ‘pollas ’Salomé y María José están en Moravia", recordó puntualmente.

A este mismo joven se le escucha decir en la videollamada, el presunto motivo por el que se habría originado la riña en la embarcación, donde Avendaño terminó siendo brutalmente agredido por varias personas.

🔴 #Urgente Caso Alexander Avendaño: estas son las imágenes de la videollamada privada que revela los momentos previos a la caída del joven al agua desde planchón en Guatapé. pic.twitter.com/vS7ofb3SLM — Reacción Nacional (@RNacional_News) June 4, 2026

“De los cuatro que estaban ahí, él le estaba cayendo a la mona, ¿qué pasa? como que esa vieja era novia de Sebastián y ahí empezó el problema. Yo creí que lo habían tirado, incluso cuando ese man ya estaba en el agua yo le metí un pechero en seco a Sebastián“, agregó.

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Por último, manifiesta que eso "fue un homicidio", porque a Avendaño lo “tenían atosigado”.

“A uno le da pesar pa’ porque yo me conocía con él y nos pegábamos las fiestas y muy mal hecho que lo quisieran matar así, desde mi punto de vista fue un homicidio porque lo tenían atosigado“, manifestó puntualmente.