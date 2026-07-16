Una falla técnica registrada en la catenaria, el sistema encargado de suministrar la energía eléctrica para el funcionamiento de los trenes, afecta la operación del Metro de Medellín durante la mañana de este jueves 16 de julio.

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De acuerdo con el reporte entregado por la empresa sobre las 6:48 a. m., el servicio de trenes afectado corresponde a la Línea A que opera entre Niquía y Poblado, mientras que permanecen fuera de servicio las estaciones de Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

La interrupción del servicio ha generado afectaciones para cientos de usuarios que diariamente utilizan este corredor para desplazarse entre diferentes zonas de la ciudad.

Con el objetivo de reducir el impacto de la contingencia, el Metro de Medellín activó el Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta medida contempla la habilitación de buses para cubrir el recorrido entre las estaciones que permanecen cerradas, permitiendo que los viajeros continúen sus desplazamientos mientras se supera la emergencia.

La empresa explicó que equipos técnicos fueron enviados al sitio para inspeccionar la falla y adelantar las labores necesarias para restablecer el suministro de energía en el menor tiempo posible. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuánto podrían tardar los trabajos ni la hora estimada para la normalización de la operación.

Por otro lado, la compañía ha hecho pública una serie de rutas alternativas que los pasajeros pueden tomar con el fin de movilizarse.

Mientras avanza la atención del incidente, el Metro recomendó a los pasajeros seguir las instrucciones del personal operativo ubicado en las estaciones y mantenerse atentos a los canales oficiales de información, donde se comunicarán las novedades sobre la evolución de la contingencia y la reanudación del servicio.

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La catenaria es uno de los componentes esenciales del sistema férreo, ya que consiste en el conjunto de cables aéreos que suministran energía eléctrica a los trenes durante su recorrido. Cuando se presenta una falla en este elemento, es necesario suspender o limitar la operación en los tramos afectados para garantizar la seguridad de los usuarios y del sistema.

Las autoridades reiteraron que el servicio de buses dispuesto como parte del Plan de Continuidad estará disponible mientras se resuelve el inconveniente técnico. De igual forma, agradecieron la comprensión de los usuarios frente a las demoras ocasionadas por esta situación, que continúa siendo atendida por el personal especializado del Metro de Medellín.